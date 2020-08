Burze z gradem nad Polską. Ostrzeżenia dla pięciu województw

Jak przekazał IMGW, w tych rejonach Polski w sobotę mogą wystąpić burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Podczas nich wiatr może wiać w porywach do 65 km/h. Miejscami może padać grad.

ZOBACZ: Pogoda na sobotę, 15 sierpnia. Miejscami mocno się ochłodzi. Gdzie może zagrzmieć?

Po południu IMGW informowało, że w powiatach bieszczadzkim, leskim i sanockim w woj. podkarpackim, stopień zagrożenia podniesiono ze stopnia pierwszego na drugi. W tych powiatach "w czasie burz mogą wystąpić opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h".

⚠️Został podniesiony stopień ostrzeżenia meteo przed burzami z gradem z 1 na 2 dla powiatu bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego w woj. podkarpackim. W czasie burz mogą wystąpić opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h.#IMGWmeteo #burze pic.twitter.com/jGOTFonGCh — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 15, 2020

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.

WIDEO: prognoza pogody na sobotę, 15 sierpnia

WIDEO - Źle złożyli złamaną nogę. Żaden szpital nie chce mu pomóc Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP, polsatnews.pl