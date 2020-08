Stanęły fabryki w wielu miastach Białorusi. Masowe strajki

Pracownicy zakładów samochodowych BiełAZ rozpoczną strajk bezterminowy, jeśli nie zostaną spełnione wysunięte przez nich postulaty - powiedział w czwartek portalowi Radio Swaboda jeden z robotników.

Białoruski niezależny portal Tut.by podał, że w zakładach rozpoczął się strajk i zamieścił zdjęcia, na których widać kilkuset protestujących robotników. Według portalu Naviny.by w czwartek kilkuset pracowników zakładów wzięło udział w mityngu przeciwko fałszowaniu wyborów i przemocy wobec uczestników demonstracji.

Warunki strajkujących

- Dymisja władz państwa, zaprzestanie przemocy, uwolnienie więźniów politycznych, przeprowadzenie ponownych uczciwych wyborów" – takie są, według relacji niezależnej gazety "Nasza Niwa", żądania protestujących. Pracownicy Biełazu przedstawili je burmistrzowi Żodzina.

Do protestujących robotników dołączają kolejne zakłady. W piętek rano pracownicy fabryki elektrotechnicznej Kozlov w Mińsku zażądali wyjazdu prezydenta Alaksandra Łukaszenki z kraju.

Not yet 9am in Belarus and strikes calling for Lukashenko’s departure are reportedly already beginning. This from Minsk’s Kozlov Electro-technical factory. pic.twitter.com/akTAXiEmyA — Felix Light (@felix_light) August 14, 2020

Strajki wybuchają od czwartku w całym kraju. Doniesienia, pojawiające się w mediach społecznościowych, wymieniają protesty pracowników m.in. w Grodnie - w zakładach Grodno-Azot, Grodnożiłstroj, Terrazit, Biełmiedprieparaty.

The people of Belarus have woken up to strikes across the country in support of the revolution. #GeneralStrike pic.twitter.com/xSOecpj7VY — Joshua Potash (@JoshuaPotash) August 14, 2020

BELARUS: Factories continue to strike in opposition to Presidential election results widely seen as fraudulent. pic.twitter.com/x4F7w6vQyJ — Conflict News (@Conflicts) August 14, 2020

MSZ Białorusi: jesteśmy gotowi do dialogu

Białoruś jest gotowa do konstruktywnego i obiektywnego dialogu z partnerami zagranicznymi w związku z rozwojem wydarzeń w kraju – oświadczył białoruski minister spraw zagranicznych Uładzimir Makiej podczas rozmowy telefonicznej z Ignazio Cassisem, szefem dyplomacji Szwajcarii.

Od niedzieli na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów. Zatrzymano ponad 7 tys. osób.

