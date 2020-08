"Paraprzeprosiny". Dworczyk o słowach szefa białoruskiego MSW

- Paraprzeprosiny. Tego rodzaju sytuacji do tej pory nie było - powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, komentując w programie "Graffiti" słowa szefa białoruskiego MSW o tym, że bierze on odpowiedzialność za bicie "postronnych ludzi". Dworczyk odniósł się również do projekt podwyżek dla parlamentarzystów. - Dowiedziałem się o tym wczoraj wieczorem - powiedział.

Dworczyk odniósł się również do wydarzeń na Białorusi. - Sytuacja jest bardzo dynamiczna i myślę, że dzisiaj nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć, w jakim kierunku to przesilenie nastąpi - mówił Michał Dworczyk o sytuacji na Białorusi.

W rozmowie z Piotrem Witwickim szef Kancelarii Premiera podkreślił, że nigdy sytuacja na Białorusi "nie była tak blisko zmiany, jak w tych dniach".

Zapytany o rolę Polski, o list prezydenta Dudy i Litwy, o wezwanie premiera Morawieckiego do szczytu UE, Dworczyk odparł: - Konsekwentnie od pierwszego dnia po wyborach działamy wszystkimi kanałami dyplomatycznymi, żeby Europa bardzo poważnie traktowała sytuację u naszego wschodniego sąsiada.

"Solidarni z Białorusią"

Przypomniał, że dzisiaj będzie wideokonferencja wszystkich ministrów spraw zagranicznych UE. - Będzie dyskusja, co dalej z Białorusią, i jakie Unia powinna podejmować kroki - mówił.

- Dzisiaj z Sejmie premier Mateusz Morawiecki przedstawi rządowy program wsparcia osób represjonowanych i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego "Solidarni z Białorusią" - dodał szef Kancelarii Premiera.

Program zakłada ułatwienia w pomocy dla represjonowanych, dla relegowanych z wyższych uczelni, dla osób, które chcą przyjechać do Polski ze względu na represje władz białoruskich.

"Zachować kanały komunikacji"

Dworczyk stwierdził, że Polska prowadzi największe programy pomocowe dla Białorusi "jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie czy wsparcie wolnych mediów". Przypomniał, że jedyna niezależna telewizja na Białorusi to TV Biełsat. - Te programy są naszą wizytówką naszego zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego - mówił.

- Jednocześnie podkreślamy, że trzeba utrzymywać dialog z władzami białoruskimi. Zachować kanały komunikacji - powiedział szef Kancelarii Premiera.

- Nie tak łatwo zaproponować sankcje i sprawa załatwiona. Sankcje są rzeczywiście dyskutowane, to jest jedna z opcji. Ale na pewno nie może być to jedyna opcja - mówił. Zapewniał, że chodzi o doprowadzenie do zmian na Białorusi i deeskalacji sytuacji, która teraz ma tam miejsce.

Podwyżki dla posłów - o 4,5 tys. netto

Na stronach Sejmu pojawił się projekt ustawy zmieniającej wynagrodzenia osób sprawujących funkcje publiczne. Posłowie mają zarabiać 0,63 wynagrodzenia sędziego SN. Oznacza to, że uposażenie poselskie w 2020 wyniosłoby ok. 12600 zł brutto w stosunki do dzisiejszych 8 tys. brutto. Wyższa byłaby też dieta poselska – wzrosłaby z ok 2,5 tys. zł do ok. 4250 zł. Oznacza to łączną podwyżkę miesięcznego uposażenia i diety poselskiej o ok. 4,5 tys. netto.



Projektem Sejm ma zająć się w piątek. Jeśli zostanie przyjęty, to sprawi, że także szef Kancelarii Premiera będzie zarabiał więcej. - Dowiedziałem się o tym wczoraj wieczorem - mówił Michał Dworczyk. Podkreślał, że projekt zakłada "zmiany w zasadach wynagradzania samorządowców oraz osób, które zajmują kierownicze stanowiska w państwie".

Pod projektem podpisały się wszystkie kluby parlamentarne. Dworczyk zapytany, skąd taka jednomyślność posłów, ocenił: - Na pewno rozmowy na forum parlamentu ws. podwyżek musiały się wcześniej toczyć. Stąd ta jedność.

Wyjaśnił, że projekt, z którego uzasadnieniem zapoznał się w piątek rano, "przewiduje transparentne zasady wynagrodzeń samorządowców, ale również prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystów". Nazwał też zmiany "uporządkowaniem wynagrodzeń między trzema rodzajami władzy".

"Nie wszystkie projekty udaje się zrealizować zgodnie z harmonogramem"

Odnosząc się do otwarcia Muzeum Bitwy Warszawskiej, które było zapowiadane na na sierpień 2020 r., Dworczyk wyjaśniał, że "nie wszystkie projekty udaje się zrealizować zgodnie z założonym harmonogramem".

- Nie będę składał żadnych deklaracji ws. nowego terminu budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej - odparł, kiedy Piotr Witwicki zapytał o nowy termin powstania Muzeum.

