Polska amunicja na Białorusi. Ekspert tłumaczy, jak mogła tam trafić

"Nie wiem, który polski rząd dostarcza/ył ich Łukaszence i nie wiem, czy przez państwa trzecie, czy bezpośrednio, ale takie towary według prawa powinny być ściśle kontrolowane przez służby, także wtedy, jeśli mają być sprzedawane dalej" - dodał.

Polska to nie jedyny kraj skąd pochodzi uzbrojenie, które wykorzystywane jest obecnie na białoruskich ulicach. Miński dziennikarz Franak Viačorka zamieścił na Twitterze zdjęcie wyprodukowanego w Czechach granatu hukowego.

Good topic to investigate. How Polish and Czech weapons are coming to Belarus? These Stun grenades are made in the Czech Republic. I am almost sure that they are re-exported but through which country? pic.twitter.com/5596xBEu5T