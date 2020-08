Płyny do płukania ust mogą ograniczać emisję koronawirusa

Komercyjnie dostępne płyny do płukania jamy ustanej mogę dezaktywować koronawirusa SARS-Cov-2 - wynika z badań na hodowlach komórek. Informację na ten temat publikuje pismo "Journal of Infectious Diseases". Badanie zostało sfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020.

Naukowcy z Ruhr-Universitaet w Bochum (Niemcy) razem kolegami z innych niemieckich ośrodków naukowych testowali osiem różnych płynów do płukania ust dostępnych w drogeriach w Niemczech. Skład preparatów różnił się od siebie.

Do płynu dodawano wirusa SARS-CoV-2 w odpowiednim stężeniu oraz roztwór rozcieńczający, który imitował ślinę. Następnie mieszaninę wytrząsano przez 30 sekund, by naśladować proces płukania jamy ustnej, po czym dodawano ją do hodowli komórek Vero E6 szczególnie podatnych na zakażenie SARS-Cov-2. W ramach kontroli, zamiast płynu do płukania ust, zastosowano zwykłą pożywkę do hodowli komórek.

Redukcja poziomu wirusa

Okazało się, że wszystkie testowane płyny redukowały poziom wirusa w hodowli komórek. Trzy z nich obniżały go tak znacznie, że po 30 sekundach nie wykrywano jego obecności.

ZOBACZ: 20 mln zakażonych koronawirusem na świecie

Zdaniem autorów pracy kolejne badania pomogą ocenić, czy podobny efekt można uzyskać w praktyce i jak długo się on utrzymuje.

Jak przypominają badacze, u części osób z COVID-19 w wymazach z gardła i jamy ustnej wykrywa się duże stężenie wirusa SARS-CoV-2. Stosowanie płynów do płukania jamy ustnej skutecznie dezaktywujących wirusa może pomóc w zmniejszeniu jego poziomu i prawdopodobnie obniżyć krótkotrwale ryzyko przekazania go kolejnym osobom. Ta metoda może okazać się skuteczna na przykład przed leczeniem stomatologicznym.

Nie chronią przed zakażeniem

Naukowcy zastrzegają zarazem, by płynów do płukania jamy ustnej nie traktować jako środków do leczenia COVID-19 czy chroniącego użytkownika przed zakażeniem SARS-CoV-2.

ZOBACZ: Koronawirus. Jakie są objawy zakażenia i przebieg choroby

- Płukanie jamy ustnej tymi płynami nie jest w stanie zahamować namnażania się wirusa w komórkach. Może jednak krótkotrwale zmniejszyć poziom wirusa w miejscach, które są potencjalnie największym źródeł zakażenia, mianowicie w jamie ustnej i w gardle, a to może być pożyteczne w pewnych sytuacjach, jak wizyta u dentysty czy w trakcie leczenia chorych na COVID-19 - skomentowała kierująca badaniami Toni Meister.

Obecnie grupa niemieckich naukowców planuje badanie kliniczne nad skutecznością stosowania płynów do płukania jamy ustnej w redukowaniu transmisji wirusa SARS-Cov-2 między ludźmi. Podobne prace trwają również w USA.

WIDEO - Domy znikały pod wodą. Potężne osuwisko w Norwegii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP