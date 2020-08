Katastrofa kolejowa w Szkocji. Co najmniej jedna ofiara

Pociąg przewoźnika ScotRail, który składał się z lokomotywy i czterech wagonów, wypadł z torów. Jeden z wagonów wypadł z nasypu i stanął w ogniu. Trzy inne zderzyły się, wpadając na siebie. Na miejscu jest ok. 30 pojazdów służb ratunkowych i straży pożarnej oraz ratownicze helikoptery.

UPDATE: There are multiple casualties after the locomotive and three carriages derailed, and slid down an embankment as the train was enroute from Aberdeen to Glasgow in Scotland.

(Picture by @again_duped) pic.twitter.com/nBqwLNhAIt — News_Executive (@News_Executive) August 12, 2020

Pociąg jechał z Aberdeen do Glasgow. Na terenach, gdzie doszło do wypadku, przez całą noc padały ulewne deszcze, co najprawdopodobniej było przyczyną podmycia torów i wykolejenia się pociągu.

Szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon określiła na Twitterze zdarzenie jako bardzo poważne.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020

"Ze smutkiem dowiaduję się o bardzo poważnym wydarzeniu w Aberdeenshire, a moje myśli są z wszystkimi dotkniętymi nim osobami. Moje podziękowania dla służb ratunkowych na miejscu zdarzenia" - napisał na Twitterze brytyjski premier Boris Johnson.

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2020

Nad miejscem wypadku unoszą się kłęby dymu.

These are pictures from Aberdeenshire in Scotland where a train has derailed near Stonehaven pic.twitter.com/M8z1N9qB9o — Chris Chambers (@CapitalChambo) August 12, 2020

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO - Samolot rozbił się na środku drogi i stanął w płomieniach. Był wypełniony narkotykami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ PAP, Reuters