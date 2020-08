Gliński o Czarzastym: był w partii komunistycznej, mam ograniczone zaufanie do jego opinii

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział we wtorek, że w czasie piątkowych wydarzeń w stolicy policjanci pluli i kopali zatrzymanych aktywistów LGBT. Do tych słów odniósł się w środę wicepremier prof. Piotr Gliński. - Pan Czarzasty był członkiem partii komunistycznej, która praw człowieka nie przestrzegała. Do jego opinii mam ograniczone zaufanie - przyznał.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział we wtorek w "Gościu Wydarzeń", że w czasie piątkowych wydarzeń w stolicy "wielu policjantów wyglądało jak pogubione dzieci, które wykonują rozkazy. Widzieli to posłowie Lewicy, którzy do 2-3 w nocy siedzieli na komisariatach przy osobach zatrzymanych". Jak dodał, policjanci pluli i kopali zatrzymanych.

Funkcjonariusze odpowiedzieli politykowi w mediach społecznościowych. "Panie Czarzasty, czy mógłby Pan pokazać filmik, kiedy młodzi ludzie są wyciągani z tłumu i bici pałkami? Takie sytuacje nie miały miejsca, a jeżeli uważa Pan, że naruszono prawo, proszę złożyć zawiadomienie o przestępstwie" - napisała na Twitterze Polska Policja. Dołączyła również nagranie z protestów w Warszawie.

W środę przy ulicy Francuskiej w Warszawie doszło do kolejnego ataku na furgonetkę fundacji "Pro - Prawo do Życia" z hasłami anty-LGBT. Zdjęcia z akcji opublikowała telewizja wPolsce.pl.

"Dążą do konfrontacji fizycznej"

- Nie jest nam potrzebna żadna eskalacja konfliktu. Widać wyraźnie, że jedna strona dąży od kilku lat do awantur, także starć fizycznych. Widzieliśmy niektórych posłów opozycji, osoby zaangażowane w jakąś walkę ideologiczną, że dążą do konfrontacji fizycznej - ocenił w "Gościu Wydarzeń" wicepremier Piotr Gliński.

Jak dodał, niektórzy "próbują regulować życie społeczne za pomocą przemocy".

Prowadzący program Bogdan Rymanowski przytoczył słowa aktywistów LGBT, którzy oskarżają fundację pro-life o eksponowanie nieprawdziwych haseł na jej furgonetkach.

- Od tego jest prawo, sąd w każdym cywilizowanym kraju, jeśli jest to niezgodne z prawem. Do tych sądów można się zwrócić - powiedział.

"Dzięki temu porozumieniu jest pan premierem"

Rymanowski przypomniał słowa Czarzastego, zdaniem którego to policja przekracza swoje uprawnienia względem aktywistów LGBT.

- Akurat pan Czarzasty ze swoim życiorysem, był członkiem partii komunistycznej, to raczej ta patria praw człowieka nie szanowała. Jako polityk i obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu publicznym, zapewniliśmy mu to walcząc wtedy o wolność. Ale do jego opinii mam ograniczone zaufanie - powiedział Gliński.

Wicemarszałek Sejmu odpowiedział wicepremierowi za pośrednictwem Twittera. "To ta sama partia (PZPR ) Panie Premierze, która usiadła z Pana szefem J.Kaczyńskim przy Okrągłym Stole i dogadała kształt Polski po transformacji. Między innymi dzięki temu porozumieniu jest Pan dzisiaj Premierem. Miłego wieczorku" - napisał Czarzasty.

To ta sama partia (PZPR ) Panie Premierze @PiotrGlinski która usiadła z Pana szefem J.Kaczyńskim przy Okrągłym Stole i dogadała kształt Polski po transformacji.Między innymi dzięki temu porozumieniu jest Pan dzisiaj Premierem . Miłego wieczorku😘👍 — WłodzimierzCzarzasty 📚📖 #Lewica (@wlodekczarzasty) August 12, 2020

