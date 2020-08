Hungarica nie wystąpi na koncercie z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej

Wśród szeregu wydarzeń przygotowywanych z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej znalazł się m.in. koncert "Wolny Świat", którego głównym organizatorem jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Kontrowersje wokół zespołu

W wydarzeniu mieli wziąć udział m.in. Contra Mundum, Luxtorpeda, Maleo Reggae Rockers, Apteka i raper KęKę. Na scenie miał się pojawić również węgierski zespół Hungarica. Teksty zespołu koncentrują się na historii Węgier i losach narodu węgierskiego. W niektórych utworach negowane są także wartości kapitalistyczne oraz niektóre ruchy polityczne. W swoim tekstach węgierscy muzycy często nawiązują do Polski. Grupa nagrała nawet wspólny utwór z założycielem zespołu TSA Andrzejem Nowakiem, sławiący przyjaźń polsko-węgierską.

Hungarica jest jednym z popularniejszych zespołów rockowych na Węgrzech jednak nie brakuje wokół nich kontrowersji. Członkowie grupy nie ukrywają swojej sympatii do prawicowego ugrupowania politycznego Ruch na rzecz Lepszych Węgier "Jobbik".

Jak poinformował portal onet.pl, "grupa występowała podczas zjazdów w Orlim Gnieździe, gdzie spotykają się m.in. polscy narodowi radykałowie oraz neonaziści". W 2016 roku zespół wystąpił na Marszu Niepodległości w Warszawie.

Ze względu na towarzyszące zespołowi kontrowersje część polskich artystów zrezygnowała z udziału w koncercie. Z występów wycofały się zespoły Luxtorpeda i Maleo Reggae Rockers oraz raper Kękę.

"Nigdy nie promowaliśmy żadnej formacji politycznej"

W oświadczeniu grupa Hungarica zaznaczyła, że nigdy nie promowała "żadnej formacji politycznej". "Nie występowaliśmy na wiecach politycznych Jobbiku. Natomiast wspólnie z kilkunastoma węgierskimi zespołami muzycznymi graliśmy na festynach i uroczystościach państwowych. Naszym głównym sponsorem jest rząd Węgier. Sierpniowy występ w Warszawie jest możliwy dzięki wsparciu węgierskiego Narodowego Funduszu Kultury (Nemzeti Kulturális Alap)" - napisali w oświadczeniu muzycy.

"Przekaz naszego zespołu promuje przyjaźń polsko-węgierską i odwołuje się do wspólnego dziedzictwa historycznego. Jesteśmy jedynym zespołem muzycznym, który tworzy piosenki, przygotowuje wideoklipy i wydaje płyty w języku polskim i węgierskim" - dodali.

Rezygnacja ze współpracy

W poniedziałek dyrektor CSW Piotr Bernatowicz poinformował, że zrezygnowano ze współpracy z zespołem Hungarica. "Zapraszając Hungaricę, opierałem się na znajomości działalności zespołu tworzonego przez następujących muzyków: Zoltán Fábián, Norbert Mentes, Péter Hoffer, Barnabás Preidl. W tym składzie zespół wielokrotnie występował w Polsce z jednoznacznie pozytywnym przesłaniem odnoszącym się do historii i braterskich relacji Polski i Węgier" - czytamy w oświadczeniu.

"Jednak w czerwcu w składzie zespołu nastąpiły zmiany. Grupę opuścił wokalista Zoltán Fábián, a ponownie pojawił się w nim Balázs Sziva. Z muzykiem tym związane są kontrowersje dotyczące jego wczesnej działalności w subkulturze skinhead oraz sięganiem po symbole kojarzone z ruchami neonazistowskimi" - dodano.

"Jakkolwiek Hungarica nigdy nie propagowała tego rodzaju postaw zarówno w tekstach swoich utworów, jak i w swojej działalności, to jednak nieoczekiwana obecność muzyka, który w swojej biografii odwoływał się do neonazistowskich treści jest niedopuszczalna. Tym bardziej, że w przesłanym do naszej wiadomości oświadczeniu Balázs Sziva nie odciął się stanowczo i jednoznacznie od wszelkich kontrowersyjnych zachowań" - napisał dyrektor CSW i dodał, że zespół nie przystał na propozycję zagrania koncertu w Warszawie w dawnym składzie.

Kto wystąpi na koncercie?

Centrum poinformowało, że na koncercie wystąpią: Luxtorpeda, Apteka, Kacper Fonos, Nizioł, Lukasyno i Contra Mundum.

