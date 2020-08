"Ludzie przestali się bać". Czarzasty o sytuacji na Białorusi

- Ludzie przestali się bać. A jak ludzie przestają się bać, to znaczy, że stać ich na wszystko. Ludzie widzą, że nie da się ich wszystkich zabić, wsadzić do więzienia. Ludzie mają swoje ideały i zaczęli o nie walczyć - powiedział w "Gościu Wydarzeń" wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) komentując sytuację na Białorusi.

Bogdan rymanowski pytał swojego gościa czy prezydent Aleksandr Łukaszenka jest gotowy podzielić się władzą z opozycją. Czarzasty odpowiedział: "Nie znam jego charakteru, bo to trzeba mieć w głowie, w sercu, żeby powiedzieć w pewnej chwili: "dość", "cofnę się" w imię interesu narodu, spróbuję znaleźć kompromis". - Wydaje mi się, że on chyba nie nie jest zdolny do tego - dodał.

Ocenił, że ludzie na Białorusi "przestali się bać". - A jak ludzie przestają się bać, to znaczy, że stać ich na wszystko. Ludzie widzą, że nie da się ich wszystkich zabić, wsadzić do więzienia. Ludzie mają swoje ideały i zaczęli o nie walczyć. Czy to się zdarzy za dwa tygodnie, dwa miesiące, czy za cztery lata to się zdarzy - powiedział.

Dopytywany o wyjazd głównej rywali Łukaszenki Swiatłany Cichanouskiej na Litwę i jej oświadczenie, czy to nie "podetnie" protestującym skrzydeł, dla których była przywódcą, Czarzasty odparł: "to już poszło za daleko. Wałęsa też był swego czasu internowany".

- Jak to ruszyło, to tego nie da się zahamować. Chociaż jeszcze wiele osób - nie daj Boże - zginie pewnie, będzie pewnie jeszcze krwawo - powiedział dodał.

- Zachód w sprawie Białorusi nie umywa rak jak Piłat, tylko umywa ręce jak Zachód. A co się dzieje z Rosją w związku z tym, że Rosja wprowadziła wojska na Krym? - powiedział Czarzasty. Na uwagę prowadzącego, że wobec Rosji były sankcje odparł: "były i się zmyły". - Zauważył pan jak lekko się rozmawia o Ukrainie w tej chwili? Przecież tam jest wojna, tam na wschodzie Ukrainy jest wojsko - powiedział.

pgo/ Polsat News