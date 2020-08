"Szlaban" na chodniki i dużo wolniej. Ważne zmiany ws. elektrycznych hulajnóg

Elektrycznymi hulajnogami rozpędzimy się do maksymalnie 8 km/h na chodniku - zakłada propozycja, jaką we wtorek przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponadto, ich użytkownicy mieliby jeździć wyłącznie po ścieżkach rowerowych, a gdyby w pobliżu takiej nie było, po drodze. Jazda po chodniku dozwolona byłaby "w ostateczności", do tego co najwyżej z prędkością, jaką poruszają się piesi.