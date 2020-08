Perseidy 2020. Na niebie będzie można zaobserwować "spadające gwiazdy"

Meteory z roju Perseidów, potocznie zwane "spadającymi gwiazdami", są aktywne od 17 lipca do 24 sierpnia. Maksimum przypada w tym roku na 12 sierpnia. Dni wokół maksimum to tradycyjnie okres organizowania różnych pikników astronomicznych i pokazów nieba, zwanych "nocami spadających gwiazd". Są one organizowane w różnych miejscach w Polsce i najlepiej sprawdzić w swojej okolicy lub w miejscu, gdzie jesteśmy na wakacjach, czy jakaś instytucja, organizacja lub grupa miłośników astronomii nie organizuje tego typu atrakcji.

The #Perseids are about to make their return to our night sky. This shower peaks on 11/12 August, so look up after sunset (weather permitting). For more info:

