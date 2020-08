Problemy z internetem na Białorusi. "Nie działają strony opozycji i komunikatory"

Stepan Sviatlou, białoruski dziennikarz i właściciel niezależnych mediów "Nexta" był gościem "Nowego Dnia z Polsat News". Przekazuje, że zdjęcia i filmy z niedzielnych zamieszek po wyborach pochodzą od ludzi na miejscu. - My nie mamy reporterów, to wszystko jest od ludzi, którzy tam są - dodaje.

Internet nie dla wszystkich

Dziennikarz przekazał, że globalna sieć nie działa na Białorusi w pełni. Zablokowane są strony internetowe opozycji i mediów niezależnych. Według Sviatlou, nie działa także platforma YouTube i media społecznościowe.

- Komunikatory działają, ale mimo to porozumiewanie się przez nie jest utrudnione. Działa Telegram (komunikator popularny we wschodniej Europie, w tym na Białorusi - red.), czy Messenger, ale przez zabezpieczenia trudno się komunikować – dodaje.

Blokada informacyjna

- Czekamy, nadal nie mamy informacji o rannych – mówi Sviatlou dodając, że jedyne komunikaty władz mówią o tym, że "wszyscy uczestnicy nielegalnych prowokacji zostaną ukarani". - Nieoficjalnie wiemy, że są dwie ciężko ranne osoby, przebywające w szpitalach – wyjaśnia.

Pytany o panujące nastroje wskazał, że blokowanie informacji sprawi, że ludzie będą jeszcze chętniej się gromadzić. - Myślę, że nawet więcej ludzi będzie się gromadzić. Wiele osób oglądało protesty w internecie, póki nie został zablokowany. Przez ostatnie siedem godzin miałem znaczne wzrosty użytkowników na moich stronach – tłumaczy dziennikarz.

This one is the video from Pinsk. You can see thousands people manifesting the city center. Many of them are dreaming about independent Belarus and got enough of Lukashenka who rules the country for 26 years. pic.twitter.com/TmYxIQ0aC4