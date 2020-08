Miasta wojewódzkie objęte restrykcjami? Wiceminister zdrowia odpowiada

Podczas konferencji prasowej Cieszyński został zapytany o to, czy Kraków dołączy do listy powiatów ze zwiększonymi obostrzeniami w związku z ogniskami zachorowań na koronawirusa.

ZOBACZ: Sanepid rusza na "epidemiczne" kontrole. "Trzeba się liczyć z surowymi karami"

Wiceszef MZ odparł, że "na ten moment nie ma wysokiego prawdopodobieństwa, by do listy powiatów z restrykcjami dołączyło jakiekolwiek miasto wojewódzkie". Podkreślił jednocześnie, że sytuacja we wszystkich powiatach jest monitorowana na bieżąco.

Podział na strefy

Od soboty w 19 powiatach w Polsce obowiązują dodatkowe obostrzenia dot. zasad bezpieczeństwa, higieny i zachowania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej. W zależności od skali obostrzeń, powiaty objęto strefami czerwoną lub żółtą.

‼️Od soboty w 19 powiatach z największym wzrostem zakażeń powrót niektorych zakazów i nakazów - szczegóły już za chwile na konferencji @MZ_GOV_PL pic.twitter.com/xrcEmbZswG — Janusz Cieszyński 🇵🇱💯 (@jciesz) August 6, 2020

Strefa czerwona obejmuje w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: pszczyński, rybnicki, wodzisławski oraz Rudę Śląską i Rybnik, w woj. wielkopolskim – ostrzeszowski, w woj. małopolskim – nowosądecki i Nowy Sącz oraz w woj. łódzkim powiat wieluński. Strefa żółta obejmuje w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: cieszyński oraz Jastrzębie-Zdrój i Żory, w woj. podkarpackim – jarosławski, przemyski i Przemyśl, w woj. wielkopolskim – powiat kępiński, w woj. małopolskim – oświęcimski, w woj. świętokrzyskim – pińczowski, a w woj. łódzkim powiat wieruszowski.