Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Zachowanie młodzieży w czasach pandemii budzi teraz największe zaniepokojenie we Włoszech. Powodem alarmu jest tzw. Movida, czyli nocne życie na placach i przed lokalami oraz beztroskie zagraniczne wakacje. Młodzi Włosi często wracają do kraju z koronawirusem.

Choć w niedzielę zanotowano najniższą od lutego liczbę zmarłych osób na Covid-19 - tylko dwie, to rośnie niepokój z powodu rejestrowanej codziennie liczby nowych przypadków infekcji. W ostatnich dniach zaczęła ona wzrastać i waha się od ponad 300 do około 550. Spada jednocześnie średni wiek osób, u których SARS-CoV-2 jest wykrywany. To obecnie około 40 lat.