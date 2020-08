Wybory na Białorusi. Kolejka przed ambasadą w Warszawie

W trwających wyborach prezydenckich na Białorusi, obywatele tego kraju przebywający za granicą mogą zagłosować w ambasadach i konsulatach. Przed białoruską placówką w Warszawie ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą oddać głos.

ZOBACZ: Weranika Capkała uciekła z Białorusi

Ambasada w stolicy jest jednym z trzech punktów w Polsce, w których Białorusini mogą oddać głos.. Głosować można jeszcze w konsulacie w Białymstoku. Tam także w kolejce czekają setki osób. Ostatnim punktem jest konsulat w Białej Podlaskiej.

Do Warszawy przyjechali obywatele Białorusi zamieszkali w całej Polsce. Według relacji reporterki Polsat News, Anny Krawczyk-Szot, przed ambasadą czeka około 2500 osób.

Organizacja "Białoruski Dom" oceniała przed południem liczbę oczekujących w Warszawie na ok. tysiąc osób.

Ponad 1000 osób czeka w kolejce obok @BelarusEmbPol, żeby zagłosować w wyborach prezydenckich. @BelaruskiDom przeprowadza Exit Poll, wyniki którego będą ogłoszone o godzinie 21:00 pic.twitter.com/yoh9HWKapv — Białoruski Dom (@BelaruskiDom) August 9, 2020

Przed godz. 17.00 pod białoruską ambasadą w stolicy zgromadziło się ok. 600 obywateli Białorusi. Część zgromadzonych miała ze sobą flagi Białorusi.

Trudne warunki głosowania

Głosowanie w ambasadzie możliwe jest w jednej kabinie, a do budynku wyborcy wpuszczani są pojedynczo. Ma to związek z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa. Wprowadzone rozwiązanie powoduje, że czas oczekiwania wydłuża się.

- Ja tu czekam od 10 - powiedziała Karina, jedna z oczekujących Białorusinek - wolno to idzie, ale mam cięgle nadzieję, że uda się zagłosować - dodała.

ZOBACZ: Przebieg wyborów na Białorusi. Ataki na serwery i zatrzymania

Stojący w kolejce obawiają się, że mogą nie zdążyć zagłosować. "Spodziewaliśmy się tego, to już nie pierwszy raz" - stwierdziła jedna z kobiet czekających, aby oddać głos. Głosowanie potrwa do godz. 19:00 polskiego czasu.

Według osób czekających w kolejce, głos w wyborach prezydenckich w ambasadzie Białorusi oddało do godz. 15 ok. 150 osób. Szacują oni, że ok. 300 Białorusinów zagłosuje w niedzielę w ambasadzie.

ZOBACZ: Weranika Capkała uciekła z Białorusi

Obywatele Białorusi, którzy zgromadzili się przed ambasadą przyznali, że "nie wierzą, że uda im się oddać głos". "Czekam w kolejce już trzy godziny i nie sądzę, że zdążę zagłosować" - powiedziała jedna z Białorusinek.

Natomiast inny obywatel Białorusi przyznał, że "jest pod ambasadą, by pokazać, że Białorusinów walczących o wolność jest dużo". "Pewnie nie zagłosuję, ale chcę tu dzisiaj być - to dla mnie bardzo ważne" - podkreślił.

laf/hlk/ polsatnews.pl