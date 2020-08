Policja publikuje nagrania z protestu LGBT. "Skakanie po dachu radiowozu, agresywne zachowanie"

W piątek podczas protestów środowisk LGBT w Warszawie policja zatrzymała 49 osób. Wywołało to falę krytyki ze strony aktywistów i polityków. Policji zarzucono brutalność i użycie nieadekwatnych środków. Wśród zatrzymanych jest także "Margot", czyli Michał Sz. znany w społeczności aktywista, wobec którego sąd podjął wcześniej decyzję o aresztowaniu na dwa miesiące. To dlatego policjanci dokonali jego zatrzymania.

Policja: "Agresywne osoby", "gwałtowny atak"

Stołeczna policja opublikowała w sobotę nagrania z piątkowych zamieszek, na których widać zachowanie demonstrantów. Komenda podkreśliła, że dochodziło do niszczenia policyjnych głośników, przez które funkcjonariusze nawoływali do rozejścia się. Zaatakowany został także radiowóz policyjny, policjantom przeszkadzano w przeprowadzeniu czynności służbowych.

Osoby utrudniające działania Policji, były wielokrotnie wzywane do zachowania zgodnego z prawem



pic.twitter.com/IlcFkxc1fX — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 8, 2020

Policja pokazała także zdjęcia uczestników protestu, którzy wdrapywali się na samochody i skakali po ich dachach.

ZOBACZ: "Nóż, którym cięto opony, może służyć do cięcia ludzi". Ziobro o aresztowaniu "Margot"

"Wśród zatrzymanych są również osoby, które atakowały policjantów, znieważały funkcjonariuszy oraz niszczyły sprzęt nagłaśniający i radiowóz skacząc po dachu i masce pojazdu" - piszą funkcjonariusze.

Policjanci wielokrotnie, poprzez urządzenia nagłaśniające, wzywali do zachowania zgodnego z prawem. pic.twitter.com/7HqyepUjd8 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 8, 2020

"Czynny udział w zbiegowisku"

"Agresywne osoby, zatrzymane w dniu wczorajszym dopuszczały się między innymi czynnego udziału w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie" - pisze stołeczna komenda zamieszczając na Twitterze kolejne nagranie.

Jest to przestępstwo określone w art. 254 kk.pic.twitter.com/Wp1QlEuF7T — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 8, 2020

"Policjanci wielokrotnie, poprzez urządzenia nagłaśniające, wzywali do zachowania zgodnego z prawem" - podała Komenda Stołeczna.

"Opanowanie to podstawa "

"W przypadku naszych działań opanowanie to podstawa. Tego nam nie zabrakło. Jednak tam, gdzie dochodzi do ataku na życie i mienie. Opanowanie to także zdecydowane użycie środków przymusu bezpośredniego, w tym siły fizycznej" - zaznaczyli warszawscy policjanci w komentując wulgarne wypowiedzi kierowane do funkcjonariuszy przez uczestników protestu.

Michał Sz. (uznający siebie za Margot) został postanowieniem Sądu aresztowany m. in. za czyny uwiecznione na załączonym nagraniu. Zatrzymanie przez Policję związane jest tylko i wyłącznie z decyzją Sądu, bezprawnym i agresywnym zachowaniem ww.#Fakty



pic.twitter.com/pTPdcTno07 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 8, 2020

Policja odniosła się także do zatrzymania "Margot", publikując nagranie z tego momentu. "Michał Sz. (uznający siebie za Margot) został postanowieniem Sądu aresztowany m. in. za czyny uwiecznione na załączonym nagraniu. Zatrzymanie przez Policję związane jest tylko i wyłącznie z decyzją Sądu, bezprawnym i agresywnym zachowaniem" - napisano.

Czynności z udziałem adwokatów

Po południu policja poinformowała, że pierwsze z zatrzymanych podczas demonstracji osób zostały już zwolnione, a czynności prowadzone są z udziałem adwokatów reprezentujących zatrzymanych.

Realizowane są przesłuchania z zatrzymanymi. Pierwsze osoby zostały już zwolnione. Czynności prowadzone są https://t.co/B0tjK4Fd5v. w kierunku czynnego udział w zbiegowisku i uszkodzenia sprzętu policyjnego. Czynności Procesowe są realizowane z udziałem ustanowionych obrońców. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 8, 2020

Według prokuratury, Michał Sz. - przedstawiający się jako Małgorzata Sz. "Margot" - podejrzany jest o dokonanie czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza fundacji pro-life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Chodzi o zdarzenia z 27 czerwca tego roku. Taki czyn zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego w piątek dwumiesięczny areszt tymczasowy, uwzględniając zażalenie prokuratora. W połowie lipca zgodnie z decyzją sądu wobec Sz. zastosowano policyjny dozór i poręczenie w kwocie 7 tys. zł.

