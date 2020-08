Otwarcie Parku Pamięci w Toruniu. "To miejsce dla wszystkich"

Park Pamięci Narodowej to miejsce pamięci, edukacji, refleksji i modlitwy, które zaprasza do przeżycia lekcji patriotyzmu, braterstwa, wiary i nadziei - powiedział biskup toruński Wiesław Śmigiel w czasie mszy św. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Do uczestników uroczystości prezydent Andrzej Duda wystosował list.