Medycy wyszli na ulice Warszawy. "Dajcie szansę pacjentom"

Chodzi o zapis zaostrzający odpowiedzialność karną za nieumyślne błędy medyczne. Organizatorem protestu jest Porozumienie Zawodów Medycznych. Manifestacja odbywa się z poparciem Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Ogólnopolskiego Związeku Zawodowego Lekarzy.

ZOBACZ: Sanepid rusza na "epidemiczne" kontrole. "Trzeba się liczyć z surowymi karami"

Medycy protestują m.in. z powodu zaostrzenia prawa karnego w stosunku do pracowników służby zdrowia, którzy nieumyślnie doprowadzą do śmierci pacjenta. Jest to wspólna inicjatywa pielęgniarek, ratowników, lekarzy i całej grupy profesjonalistów ochrony zdrowia, skupionych wokół idei Porozumienia Zawodów Medycznych. Hasło manifestacji to „Dajcie szansę pacjentom, nie związujcie rąk medykom”.

Protest pracowników #SłużbaZdrowia!



Kryzys w #OchronaZdrowia,brak współpracy rządu ze środowiskiem lekarskim,pozorowane działania odnośnie przygotowań do kulminacji zachorowań na #Koronawirus oraz na drugą falę epidemi



Dołącz do nas-Ty też możesz być pacjentem!#ProtestMedyków pic.twitter.com/PeOW3uidAl — Dr Jan Kowalski (@kowalski_dr) July 28, 2020

Organizatorzy zapewniają, że wszelkie środki ostrożności są zachowane. Jeszcze przed protestem apelowali o zachowanie bezpiecznej odległości i używanie maseczek.

ZOBACZ: Liczba zakażonych koronawirusem rośnie. Kolejny rekordowy dzień w Polsce

"Sprzeciwiamy się temu, że rząd zamiast przeprowadzić reformy systemu ochrony zdrowia wprowadza niejasne przepisy zastraszające medyków, które w szerszej perspektywie wiążą nam ręce i zmniejszają szanse pacjentów" - czytamy na Twitterze Porozumienia Rezydentów.

Sprzeciwiamy się temu, że rząd zamiast przeprowadzić reformy systemu ochrony zdrowia wprowadza niejasne przepisy zastraszające medyków, które w szerszej perspektywie wiążą nam ręce i zmniejszają szanse pacjentów ⛔️ https://t.co/0F8JfFsVh0 — Porozumienie Rezydentów (@Rezydenci) August 8, 2020

WIDEO - Nie lubię chodzić w maseczce - Andrzej Duda w Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo/polsatnews.pl/PAP