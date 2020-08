Upalna sobota, ponad 30 stopni. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla całego kraju z wyjątkiem województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i północnej części województwa mazowieckiego. Temperatura maksymalna w sobotę może wynieść 32 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla całego kraju z wyjątkiem województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i północnej części województwa mazowieckiego. Temperatura maksymalna w sobotę może wynieść 32 st. C.Synoptycy przewidują, że w czasie upałów termometry w dzień mogą wskazać od 27 do nawet 32 st. C, a w nocy - miejscami nawet 20 st. C. Najwyższa temperatura spodziewana jest na zachodzie kraju.

Dziś najwyższą temperaturę zanotowano na stacji w Słubicach 33,8°C🌡️🤯. Najchłodniej było zaś 200 km na północ w Świnoujściu 24,2°C.#IMGW #Upał pic.twitter.com/PWOFlluweX — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 7, 2020

Alert drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Zalecenia RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna. Upał - aktualizacja❗️ @IMGWmeteo wydał ostrzeżenia przed upałem ☀️ dla kolejnych województw.



Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa. 👇#upał #bezpieczeństwo pic.twitter.com/mBZ3GqK6U8 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 7, 2020 RCB podkreśla, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno ponadto pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego.

