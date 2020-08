Ostrzeżenie przed upałami. Temperatura ma przekroczyć 30 st. C

IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami dla województw: zachodniopomorskiego (z wyjątkiem północnych powiatów), lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego ( z wyjątkiem południowych powiatów), opolskiego, śląskiego (z wyjątkiem południowych powiatów), małopolskiego (z wyjątkiem południowych powiatów), łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Synoptycy przewidują, że w czasie upałów termometry w dzień mogą na tych terenach wskazać ponad 30 stopni C - na zachodzie Polski miejscami nawet 33 st. C., a w nocy do 20 stopni C.

ZOBACZ: Nieprzytomna 2-latka w nagrzanym aucie. Uratowali ją strażnicy miejscy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna.

RCB podkreśla, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno ponadto pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego.

WIDEO - Mówił po angielsku do Trzaskowskiego. Zaskakująca reakcja prezydenta Warszawy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ PAP