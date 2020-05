Samolot rozbił się w Pakistanie. Ponad 100 osób na pokładzie​ [WIDEO]

Airbus A320 należący do pakistańskich linii lotniczych leciał z Lahore na międzynarodowe lotnisko Jinnah, najbardziej uczęszczane lotnisko w Pakistanie.

Na pokładzie samolotu było 99 pasażerów i 8 członków załogi - poinformowały linie lotnicze.

Według świadków zdarzenia samolot spadł na dzielnicę mieszkalną Model Colony w Karaczi. Na filmach z miejsca zdarzenia widać, że wiele domów zostało zniszczonych.

A Pakistani airliner (reportedly a PIA Airbus A320) has crashed in Karachi. Images suggest it crashed in an urban area. More @SkyNews pic.twitter.com/THoFE0Dik5

Na miejscu zdarzenia trwa akcja ratunkowa.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W