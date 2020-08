83-latek dostał mandat, bo jego kogut pieje za wcześnie

Karę w wysokości 166 euro (ok. 730 zł) otrzymał starszy mieszkaniec okolic miasta Lodi w Lombardii na północy Włoch za to, że jego kogut pieje za wcześnie, już o godzinie 4.30, i budzi sąsiadów. Właściciela koguta namawiano bezskutecznie, by zmienił jego przyzwyczajenia.