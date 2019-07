Pieje o czwartej nad ranem i przeszkadza sąsiadom. Jednak właścicielka nie chce oddać koguta Antka

- Jak był malutki to go uratowałam, bo się topił i przywiązałam się do niego. Ma tutaj "dożywocie" - powiedziała Bożena Filipkowska, która opiekuje się Antkiem.

Ptak żyje na jej ogródku działkowym i pieje wraz ze wschodem Słońca. Czasami nawet o czwartej rano, co nie podoba się mieszkance pobliskiego osiedla.

Właścicielka nie poddaje się

- Dostaliśmy zgłoszenie w sprawie zakłócania ciszy nocnej przez koguta - poinformował Sławomir Smyk z warszawskiej straży miejskiej.

- Jeśli z powodu trzymania zwierząt wynikają uciążliwości, to takie zwierzęta nie mogą być przetrzymywane na terenie Warszawy - dodała asp. Kamila Szulc ze stołecznej policji.

Jednak pani Bożena nie złożyła broni. Jej zdaniem przepisy są nieścisłe. - Ustawa mówi o zabudowaniu jednorodzinnym, nie mówi o działkach - wskazała.

Antek może zamieszkać przy kościele

Szukaniem sposobu na zatrzymanie Antka zajął się Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan. - Bardzo wielu mieszkańców dzielnicy zgłaszało się, by kogut mógł zostać na jej terenie, bo jest maskotką - stwierdził.

Wskazał, że zwierzę mogłoby trafić do parafii bł. Edwarda Detkensa w Lasku Bielańskim. Już teraz, w przykościelnym ogródku, mieszkają m.in. osły i konie.

Pani Bożena nie zamierza jednak oddawać koguta. Czeka na ostateczną decyzję. - Będę starała się wszystkimi sposobami, aby Antoś został - zapewniła.

wka/luq/ polsatnews.pl, Polsat News