Wypadek na Tour de Pologne. Kolarz Fabio Jakobsen po operacji

Tuż przed metą pierwszego etapu w Katowicach Jakobsen, spychany przez swojego rodaka Dylana Groenewegena na prawą stronę jezdni, uderzył z ogromnym impetem w barierki i wyłamał je, zderzając się z sędzią obsługującym fotokomórkę.

ZOBACZ: Poważny wypadek podczas pierwszego etapu Tour de Pologne. Kolarz w stanie ciężkim

Wypadek był bardzo groźny. W środę wieczorem stan zdrowia Jakobsena ustabilizował się, ale wiadomo było, że musi przejść operację.

- W tej chwili przebywa na klinicznym oddziale intensywnej terapii w stanie stabilnym - ma własne ciśnienie; jest oczywiście wentylowany z powodu znieczulenia, które przebył na bloku operacyjnym (...). Dzisiaj będzie próba wybudzenia go ze śpiączki - wtedy okaże się, jaki jest jego pełny stan zdrowia - poinformował podczas porannego briefingu prasowego wicedyrektor sosnowieckiego szpitala ds. lecznictwa dr Paweł Gruenpeter.

Godzinna reanimacja na miejscu wypadku

Holenderski kolarz doznał poważnych urazów twarzoczaszki - okolic oczodołu, szczęki i żuchwy. - Na szczęście nie doszło do obrażeń gałek ocznych - relacjonował lekarz. Dodał, iż wcześniejsze badanie tomograficzne nie wskazywało także na potencjalne uszkodzenia mózgu. Kolarz ma również stłuczenia klatki piersiowej, ale nie doznał urazów kręgosłupa.

W nocy ze środy na czwartek zespół anestezjologów, chirurgów szczękowych i laryngologów rozpoczął pięciogodzinną operację pacjenta, która zakończyła się ok. 5:30. - Ta operacja była bardzo skomplikowana ze względu na uraz twarzoczaszki. Jednak - z relacji lekarzy operujących - ta operacja przebiegła bez powikłań - zaznaczył dr Gruenpeter.

ZOBACZ: Zawał na drodze. Dramatyczne nagranie z autostrady A4

- Mam nadzieję, że - uwzględniając wyniki badań tomografii, które były wykonywane wczoraj - nie będzie uszkodzeń układu nerwowego. Oczywiście musimy pamiętać, że pacjent przebył około godzinną akcję reanimacyjną na miejscu wypadku, więc te objawy kliniczne mogą jeszcze ulegać zmianie - zaznaczył lekarz, wskazując, iż po wybudzeniu ze śpiączki lekarze zorientują się także, jaki jest stan świadomości kolarza.

Drugi kolarz ma złamaną rękę

- Pacjent utrzymuje własne ciśnienie. Jest w tej chwili na środkach znieczulających, które umożliwiają prowadzenie wentylacji zewnętrznej. Stan jest ciężki, stabilny, z oczekiwaniem na to, co się wydarzy w późniejszych godzinach, kiedy anestezjolodzy rozpoczną wybudzanie pacjenta - dodał dr Gruenpeter.

Drugi kolarz, który po kraksie na finiszu wyścigu trafił do sosnowieckiego szpitala, ma złamaną rękę. Rokowania co do jego dalszego leczenia są optymistyczne.

ZOBACZ: Poważny wypadek byłego kierowcy Formuły 1. Trwa walka o jego życie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, gdzie leczeni są ranni kolarze, ma status centrum urazowego. Trafiają tam ofiary najpoważniejszych wypadków w regionie, w tym górnicy – ofiary katastrof w kopalniach.

WIDEO: konferencja na temat stanu zdrowia kolarza Fabio Jakobsena

Kolejny etap wyścigu

W czwartek kolarze startujący w Tour de Pologne będą się ścigać na drugim etapie z Opola do Zabrza. Drugi etap liczy 151,5 km. Start honorowy nastąpi o 14:50 na opolskim Rynku, a po drodze jest premia górska na Górze Świętej Anny (60 km) oraz dwie lotne - w Strzelcach Opolskich (75 km) i w Ujeździe (93 km). Do mety w Zabrzu kolarze powinni dojechać ok. godz. 18:30.