- Od dłuższego czasu pracujemy nad tym jak zorganizować rok szkolny 2020/21. Chcemy, by dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół. Chcemy, by od 1 września zajęcia odbywały się tradycyjnie - przekazał w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Niektóre kraje zdecydowały się na ten ruch wcześniej. Zobacz jak wygląda szkoła w dobie pandemii.