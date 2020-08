Google w ofensywie. Zaoferuje konta bankowe

O najnowszej inicjatywie Google informuje serwis FinExtra. Pomysł nie jest jednak nowy. O tym, że Google ma w swoich planach zaaferowanie użytkownikom rachunków osobistych media pisały pod koniec 2019 roku.

Długa lista banków

Wtedy jednak założenia były o wiele bardziej skromnie, niż to, nad czym firma pracuje dzisiaj. Financial Times twierdził, że konta będą prowadzone przez Citiogroup i unię kredytową z Uniwersytetu Stanforda. Teraz liczba podmiotów, które są zaangażowane w przedsięwzięcie znacznie wzrosła. Zdaniem FinExtra instytucje, które wezmą udział w projekcie, to: Bank Mobile, BBVA USA, BMO Harris, Coastal Community Bank, First Independence Bank i SEFCU.

Wszystko ma być oparte o cyfrowy portfel Google Pay. Możliwe, że to za jego pośrednictwem będzie prowadzona sprzedaż rachunków. Z pewnością dojdą do tego i inne funkcje: możliwość płacenie środkami na koncie czy sprawdzanie jego stanu. Spekuluje się, że "googlowe" konta pojawią się na rynku już w 2021 roku.

Czar kryptowalut

Google planuje też stworzyć własną, fizyczną kartę płatniczą. Ta też ma być powiązana z aplikacją Google Pay. Za jej pomocą możliwe będzie sprawdzanie salda i historii dokonywanych transakcji. W odróżnieniu od karty Apple, karta wydawana przez Google ma być powiązana z kontem debetowym.

Możliwe też - choć to są tylko domysły - że Google wcześniej czy później wyemituje kryptowalutę. Nad cyfrową walutą pracuje w tej chwili między innymi Facebook. Nie wiadomo jednak, kiedy "facebookowa" libra zostanie wyemitowana. Jak na razie nowatorska koncepcja Marka Zuckerberga jest krytykowana przez polityków i urzędników.

Tekst powstał we współpracy z portalem comparic.pl

Jacek Walewski/ Comparic.pl