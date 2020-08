Co najmniej 78 osób zginęło w wyniku potężnej eksplozji, która we wtorek późnym popołudniu wstrząsnęła Bejrutem, stolicą Libanu. Kolejnych kilka tysięcy osób zostało rannych. Wybuch spowodował olbrzymie zniszczenia. Jako przyczynę tragedii libańskie służby podają pożar niebezpiecznych chemikaliów składowanych w porcie. Jednak zdaniem Donalda Trumpa, mógł być to "atak spowodowany przez bombę".