Zlikwidowano dwie fabryki nielegalnych papierosów. Osiem osób zatrzymanych

Jak poinformował mł. asp. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP, pierwsza wspólna akcja policjantów CBŚP z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego została przeprowadzona w powiecie piaseczyńskim na Mazowszu. - W trakcie akcji funkcjonariusze przeszukali 4 obiekty i zatrzymali 8 mężczyzn w wieku od 25 do 50 lat, w tym 6 obywateli Ukrainy - powiedział policjant.

ZOBACZ: 16,5 tys. paczek papierosów w transporcie desek

- Zabezpieczono także kompletną linię produkcyjną, w tym specjalistyczną maszynę służącą do produkcji papierosów o wydajności produkcyjnej wynoszącej milion papierosów dziennie. Przejęto także kompresor oraz agregat prądotwórczy wraz z zapasem 1700 litów oleju napędowego. Funkcjonariusze zabezpieczyli również ponad milion nielegalnych papierosów oraz ponad tonę krajanki tytoniowej, a także półprodukty służące do produkcji wyrobów tytoniowych - wyliczył.

Wskazał, że podczas akcji okazało się, że jeden z zatrzymanych Polaków był poszukiwany listem gończym.

"Milion sztuk papierosów dziennie"

Z kolei rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Justyna Pasieczyńska przekazała, że druga akcja KAS i CBŚP miała miejsce na terenie powiatu pułtuskiego. "W jednej z hal magazynowych ukryta była fabryka papierosów. Przejęliśmy specjalistyczne maszyny do produkcji i pakowania papierosów, wysokowydajny agregat prądotwórczy, maszynę służącą do odzyskiwania tytoniu z odpadów papierosowych" - powiedziała.

WIDEO: zobacz nagranie z akcji CBŚP

- Zabezpieczyliśmy prawie 10 ton krajanki tytoniowej, ok. 15 ton półproduktów i ponad tonę opakowań do papierosów. Przejęte maszyny mogły produkować milion sztuk papierosów dziennie. Wartość zabezpieczonej krajanki tytoniowej to ponad 6,5 mln zł - podała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik wskazała natomiast, że zatrzymani podczas pierwszej akcji służb zostali doprowadzeni do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Produkcja ponad 6 mln sztuk papierosów

- Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych, a także bezprawnego wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym oraz przestępstw karnoskarbowych - zaznaczyła. Dodała, że na wniosek prokuratora wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

ZOBACZ: Pies wywąchał 50 tys. sztuk nielegalnych papierosów. Były ukryte w kombajnie

Jak przekazała prokurator Bialik z ustaleń śledztwa wynika, że grupa mogła działać od czerwca 2020 r. i w tym czasie mogła wyprodukować ponad 6 mln sztuk papierosów. - Nielegalnie wyprodukowane papierosy były najprawdopodobniej wprowadzane do obrotu na terenie Polski pod znakiem towarowym dwóch znanych zagranicznych marek tytoniowych - tłumaczyła.

- Zlikwidowana fabryka zorganizowana była w profesjonalny sposób mający zapewnić jak największą wydajność produkcyjną. Urządzenia wykorzystywane do produkcji papierosów posiadały własne źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego i funkcjonowały niezależnie od dostaw energii elektrycznej. Ponadto w ramach fabryki zorganizowano również zaplecze socjalne dla obywateli Ukrainy, którzy zamieszkiwali na jej terenie - dodała.

WIDEO - Statek z turystami utknął na mieliźnie w Międzyzdrojach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP