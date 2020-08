Naukowcy się pomylili? Wszechświat może być... miliard lat młodszy

Na łamach "Astronomical Journal" astronomowie z University of Oregon sugerują, że wszechświat jest o ponad miliard lat młodszy, niż wskazywały wcześniejsze kalkulacje.

ZOBACZ: Dwa miesiące w kosmosie. Astronauci z Dragon-2 wrócili na Ziemię

Datowanie początków wszechświata opierało się zwykle na obliczeniach wykorzystujących m.in. odległości do najstarszych gwiazd, obserwacje zachowania galaktyk i tempo rozszerzania się kosmosu. Taki model powstaje przez symulację tego, jak wszystkie kosmiczne obiekty przemieszałyby się, gdyby odwrócić bieg czasu. W ten sposób można dojść do początku: Wielkiego Wybuchu.

Zaczęło się od Hubble'a

Kluczowe znaczenie dla określenia wieku wszechświata ma stała Hubble’a, która pokazuje, jak szybko się on rozszerza (w 1929 roku Edwin Hubble jako pierwszy obliczył tempo ekspansji wszechświata).

Przy różnych założeniach naukowcy otrzymywali wyniki, według których wszechświat liczy od 12 mld do 14,5 mld lat.

- Wyskalowanie odległości to niezwykle trudny problem, ponieważ dystanse między galaktykami są ogromne, a obiekty wskazujące na tę odległość słabo widoczne i trudne do skalibrowania - zaznacza Jim Schombert z University of Oregon.

Nowsze techniki obliczania stałej Hubble’a, a co za tym idzie, także tempa ekspansji i wieku wszechświata, wykorzystują natomiast obserwacje mikrofalowego promieniowania tła pozostawionego przez Wielki Wybuch.

"Niekompletne rozumienie świata"

Autorzy nowej publikacji posłużyli się jeszcze inną metodą - wykorzystali odległości od Ziemi 50 galaktyk, dokładnie określone m.in. przez Kosmiczny Teleskop Spitzera. Tych danych użyli do znalezienia odległości do kolejnych 95 galaktyk. Jak wyjaśniają badacze, w ten sposób udało się lepiej określić stałą Hubble’a i wiek wszechświata.

ZOBACZ: Astronauci już produkują mięso z probówki. Żywność 2.0 w bazach na Księżycu i Marsie

Obowiązujący do tej pory model powstał m.in. na obliczeniach opartych na obserwacjach Wilkinson Microwave Anisotropy Probe NASA z 2013 r. Wskazały one, że wszechświat ma 13,77 mld lat i do tej pory była to obowiązująca wartość. Zupełnie niedawno, bo jeszcze w lipcu, potwierdziły ją obliczenia międzynarodowego zespołu kierowanego przez specjalistów ze Stony Brook University.

Nowe kalkulacje ekspertów z University Oregon z określoną przez nich stałą Hubble’a pokazują natomiast wiek 12,6 mld lat.

Badacze zwracają uwagę, iż uzyskiwane różnice świadczą o tym, że rozumienie wszechświata przez naukowców jest jeszcze niekompletne.

WIDEO - Black Friday i szał zakupów. Uwaga na kradzież danych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP