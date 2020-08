500+ w formie bonu? Jest stanowisko Ziobry

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w piątkowym wywiadzie dla money.pl pytana była o możliwość wypłacania świadczeń w formie bonu. Dopytywana, czy taką formę można w dalszej perspektywie wykorzystać do programów takich jak 500 plus czy wyprawki, odparła, że jest to droga, którą rząd chce podążać.

Pomysł zamiany wypłat #500plus na bony nie był konsultowany z @SolidarnaPL i nigdy nie uzyska naszego poparcia. — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) August 3, 2020 Emilewicz w piątkowym wywiadzie nawiązywała do bonu turystycznego. - Za sprawą tego, że jest to ta blockchainowa płatność, numeryczna, my jesteśmy pewni, że te środki rzeczywiście trafią do branży turystycznej, posłużą rzeczywiście wypoczynkowi rodzinnemu, wypoczynkowi dzieci i młodzieży. Więc tutaj realizacja innych świadczeń w ten sposób daje także gwarancję, że to, co ustawodawca zaplanował, w istocie zostanie zrealizowane - wyjaśniła. ZOBACZ: "Niepoważni albo dziady". Duda o krytykujących 500+ - Tak, potwierdzam, będziemy chcieli przechodzić w jak największą liczbę realizacji kolejnych świadczeń właśnie w taki sposób - powiedziała wicepremier. Zaznaczyła jednak, że to, które świadczenia zostaną objęte cyfryzacją, będzie przedmiotem ustaleń. Zapowiedziała, że kwestie te ma omówić wraz z prezes ZUS Gertrudą Uścińską pod koniec sierpnia.

prz/ PAP