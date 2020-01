Wiceminister rodziny: niewykluczone, że "500 plus" będzie wyższe

- Jeśli chodzi o możliwość wyższych środków w budżecie na "500 plus" to nie można tego wykluczyć - powiedział Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Mogłaby być to odpowiedź rządu na coraz wyższe ceny w sklepach. Zdaniem Szweda, jeżeli doszłoby do podwyżki świadczenia, nastąpiłaby po pewnym czasie.