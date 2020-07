Prezydent i premier oddali hołd Powstańcom Warszawskim

Kwiaty pod Pomnikiem złożyli także: prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z powstańcami.

1 sierpnia przypada 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Premier odwiedził cmentarz w Wierszach

W piątek szef rządu - jak informowała KPRM - odwiedził także cmentarz w Wierszach, by wspólnie z harcerzami uporządkować groby żołnierzy Grupy AK "Kampinos".

"Polegli na polu chwały, ale na wieczność pozostaną w naszej pamięci. 54 żołnierzy Zgrupowania Armii Krajowej »Kampinos«, którzy zginęli w czasie walk z Niemcami, spoczywa na cmentarzu w Wierszach pod Warszawą" - napisał później na Facebooku premier.

Jak dodał we wpisie, tuż po wojnie cmentarz został zniszczony i zbezczeszczony przez komunistyczne bojówki. Dopiero po latach - dodał - doprowadzono go do porządku. "Dziś jak nigdy należy chronić i dbać o miejsca pamięci, dając przykład kolejnym pokoleniom" - podkreślił premier.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

WIDEO - Wrocław: pięcioletni chłopczyk błąkał się samotnie po mieście. Matka wyszła, zostawiła narkotyki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP