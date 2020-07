Minister zdrowia odejdzie z rządu? Deklaracja Szumowskiego

Od dwóch dni w Polsce notowane są rekordowe dobowe liczby zakażeń koronawirusem. W czwartek było to 615 nowych przypadków, a w piątek było ich 657. Minister zdrowia przerwał planowany do końca tygodnia urlop, wrócił do pracy i wziął udział w posiedzeniu rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

"Broń Boże, nie chcę odchodzić"

Bogdan Rymanowski pytał swojego gościa o o doniesienia medialne, iż rozważa odejście z ministerstwa zdrowia. Przypomniał, że w zeszły piątek w programie "Gość Wydarzeń" premier Mateusz Morawiecki zasugerował, że minister zdrowia pozostanie na stanowisku. - Nie mam wobec ministra innych planów, jestem wdzięczny za to, że tak wspaniale bronił Polaków przed koronawirusem, za właściwe, odważne decyzje - zaznaczył.

ZOBACZ: Minister Szumowski zostanie w rządzie? Premier odpowiedział

- Temat rekonstrukcji rządu jest wałkowany głównie przez media od dwóch tygodni - powiedział Szumowski. Pytany, czy chce odejść z resortu zdrowia, odparł: "Broń Boże, nie chcę odchodzić".

- Tu jest w tej chwili wyzwanie koronawirusa - dodał.

WIDEO: minister zdrowia Łukasz Szumowski w "Gościu Wydarzeń"

Rekord liczby zakażeń Posiedzenie rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego rozpoczęło się w piątek o godz. 13. Zwołano je w reakcji na kolejny rekord liczby nowych zakażeń w Polsce (657 przypadków w piątek). ZOBACZ: Kolejny dobowy rekord. Ponad 650 nowych zakażeń Po zakończeniu spotkania rzecznik rządu Piotr Müller wystąpił na konferencji prasowej. Przekazał, że nie podjęto nowych decyzji ws. ewentualnych obostrzeń, lecz "nowe decyzje i plany na następne tygodnie". - Analizowano m.in. regionalne podejścia do obostrzeń. Decyzje o nich mogą obejmować poszczególne gminy lub powiaty tak, aby dostosować ewentualne decyzje do (lokalnej) sytuacji - wyjaśnił rzecznik rządu. Müller powiedział również, że Zespół dyskutował o powrotach Polaków z innych państw. - W tej chwili nie zarekomendowano przywrócenia obowiązkowej kwarantanny, ale taki wariant jest brany pod uwagę - mówił. Rzecznik rządu poinformował również, że Zespół zajął się również funkcjonowaniem szkół od września. Zapewnił, że rząd przygotuje "szczegółowe wytyczne" w tej sprawie, a także warianty dot. podejmowania decyzji np. o ograniczaniu stacjonarnego kształcenia w tych miejscach w Polsce, gdzie pojawią się nowe ogniska zakażeń.

WIDEO - Krzysztof Bosak został zapytany o konwencję stambulską. Mówił o Rafalali Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/luq/ polsatnews.pl