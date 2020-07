Microsoft chce kupić TikToka. Rozpoczęły się rozmowy

W piątek Bloomberg poinformował, że Trump planuje ogłosić decyzję nakazującą firmie ByteDance pozbycie się prawa własności do aplikacji na terenie Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone też, że Biały Dom chce wpisać ByteDance na tzw. "entity list". W efekcie firma nie mogłaby kupować amerykańskich produktów i usług bez wcześniejszego uzyskania odpowiedniej licencji.

"Jest wiele opcji"

- Przyglądamy się TikTokowi, możliwe, że go zakażemy. Możliwe jest też zastosowanie innych ograniczeń. Jest wiele opcji - skomentował te doniesienia sam Trump na konferencji prasowej.

Zamknięcia aplikacji na początku lipca nie wykluczał również wiceprezydent Mike Pompeo. Na pytanie dziennikarki Fox News, czy ta może bezpiecznie zainstalować TikToka odpowiadał: "tylko jeśli chcesz by twoje prywatne dane zostały przechwycone przez Komunistyczną Partię Chin". - Poważnie przyglądamy się sprawie - zapewniał.

Na całej sytuacji może skorzystać Microsoft. O zainteresowaniu technologicznego giganta i prowadzonych rozmowach, jako pierwszy poinformował reporter Fox Business Charles Gasparino. Nie wiadomo, na jakim etapie zaawansowania prowadzone są negocjacje. Reporter przekazał jednak, że Biały Dom "jest głęboko zaniepokojony" działaniami Microsoftu.

