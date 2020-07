Kubica debiutuje w nowej serii. DTM i Formuła 1 na żywo na kanałach Polsatu

Pierwszym tegorocznym wyścigiem Formuły 1 transmitowanym w otwartym Polsacie będzie Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zmagania na legendarnym torze Silverstone rozpoczną się w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 15:05. Wyścig skomentują Andrzej Borowczyk i Krystian Sobierajski. Ten sam duet pracował będzie przy mikrofonie podczas Grand Prix Belgii (30 sierpnia) oraz Grand Prix Włoch (6 września).

W bieżącym sezonie Formuły 1 startuje dziesięć zespołów, a wśród nich Alfa Romeo Racing Orlen, którego zawodnikiem rezerwowym jest Robert Kubica. Polak łączy tę rolę z pracą etatowego kierowcy w Deutsche Tourenwagen Masters. DTM to jedna z najpopularniejszych i najlepszych serii wyścigowych świata. Prototypowe i niezwykle zaawansowane technicznie samochody mają niewiele wspólnego z autami drogowymi, do których nawiązują swoim wyglądem. Kierowcy rywalizują na klasycznych europejskich torach, z których wiele było lub nadal jest częścią Formuły 1. W sezonie 2020 wybrane wyścigi Niemieckich Mistrzostw Samochodów Turystycznych transmitować będzie Super Polsat.

Pierwsza transmisja odbędzie się w sobotę 1 sierpnia o godzinie 13:30 prosto z belgijskiego toru Spa-Francorchamps. Kolejne wyścigi DTM, które pokaże Super Polsat odbędą się na obiektach Lausitzring (15 oraz 22 sierpnia) oraz Assen (5 września).

"Pierwsze wyścigi będą bardzo trudne"

- To bardzo mocna seria, samochody fabryczne, bardzo utalentowani kierowcy. Weekend w Spa będzie bardzo specyficzny, bo nie mamy treningów w piątek. Weekend zaczyna się więc w sobotę od krótkiego treningu, a po godzinie przerwy mamy pierwszą kwalifikację, która ustali pola startowe do pierwszego wyścigu. Tak samo będzie w niedzielę - tłumaczył Robert Kubica w rozmowie z korespondentką Polsat News w Belgii Dorotą Bawołek.

- Fakt jest taki, że motosport jest różnorodny. Można powiedzieć, że i "to jest auto i to", jednak Formuła 1 znacznie się różni. Nie tylko konstrukcją i osiągami, ale też jazdą. Sporty samochodowe są dużo bardziej techniczne i składa się na to dużo więcej rzeczy niż tylko prowadzenie samochodu. Chodzi też o znajomość opon, o doświadczenie, którego mnie w tej serii będzie brakowało. Dlatego też pierwsze wyścigi będą bardzo trudne. Myślę, że będzie to bardziej nauka i zbieranie cennego doświadczenia - dodał kierowca.

Do "setki" w 2,5 sekundy

Samochody startujące w serii DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) nazywane są "bolidami F1 z dachem". W przez lata najbardziej popularnej w Europie serii wyścigowej samochodów turystycznych, startowało wielu kierowców Formuły 1, m.in. Ralf Schumacher, David Coulthard, Mika Hakkinen, Witalij Pietrow czy Paul di Resta. W zawodach brali także udział znani z innych serii wyścigowych Walter Rohrl, Matthias Ekstrom, Bernd Schneider, Gary Paffett i wielu innych.

Samochody serii DTM z zewnątrz wyglądają tak samo, jak te, które są do kupienia w salonach BMW czy Audi. Łączy je jednak tylko nazwa, z pierwowzorem, oprócz reflektorów, kształtu przedniego i tylnego pasa, nie mają więcej nic wspólnego. Największe różnice są pod maską, gdzie w ubiegłym sezonie doszło do zasadniczej zmiany technicznej - stosowane dotychczas wolnossące silniki V8 zostały zastąpione przez mniejsze, ale bardziej wydajne jednostki turbo o pojemności dwóch litrów uzyskujące moc około 600-650 KM. Do tego sekwencyjne skrzynie biegów i specjalne sportowe przełożenia powodują, że auta fabrycznych ekip DTM przyspieszają jak rakieta - od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,5 do 3 s. Pierwszy polski kierowca w F1 Kubica w 2006 roku został pierwszym polskim kierowcą w F1. W 2008 roku w Kanadzie odniósł jedyne jak dotychczas zwycięstwo w wyścigu o GP. Jego karierę w najszybszej wyścigowej serii świata przerwał wypadek, do którego doszło w 2011 roku podczas Rajdu Ligurii. W jego wyniku doznał obrażeń, z których część okazała się trwała. 35-letni obecnie Polak nie poddał się jednak swoim ograniczeniom i dochodził do pełni sprawności najpierw w rajdach (w 2013 roku został mistrzem klasy WRC 2 - "drugiej ligi" rajdowych MŚ), a później, w 2018 roku, jako kierowca testowy i rozwojowy Williamsa w mistrzostwach świata Formuły 1. W ubiegłym roku był już kierowcą wyścigowym Williamsa. Jakość bolidów znacznie ustępowała jednak pojazdom rywali i jedyne, o co Kubica mógł walczyć przez większość sezonu, to uniknięcie ostatniego miejsca. Jego najlepszym wynikiem była 10. pozycja w wyścigu o Grand Prix Niemiec - zdobył wówczas jedyny punkt dla Williamsa w całym roku. Aktualnie jest kierowcą testowym zespołu Alfa Romeo Racing Orlen

