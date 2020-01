"Szybka kawa" premiera z Kubicą. Rozmawiali o bezpieczeństwie na drogach

Premier w swoim wpisie przypomniał, że w jednym z priorytetów w tej kadencji jest dla niego "poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego".

"Jednak nowe przepisy nie wystarczą - musimy wspólnie zacząć praktykować bezpieczną jazdę. A kto wie o niej więcej niż Robert Kubica?" - napisał Morawiecki. Po "szybkiej kawie", premier określił kierowcę Formuły 1 mianem "ambasadora nadchodzących zmian".

Pierwszeństwo przed wejściem na pasy, ograniczenie całą dobę

W grudniu premier Morawiecki zapowiedział znaczące zmiany w przepisach ruchu drogowego.

- W bardzo krótkim tempie wprowadzamy trzy dodatkowe ograniczenia - po pierwsze jest to pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Po drugie jest to ograniczenie do 50 km/h jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę (...). Również wdrażamy zasadę, że w sytuacji przekroczenia (prędkości) powyżej 50 km/h poza terenem zabudowanym, to również będzie można odebrać prawo jazdy - mówił wówczas premier.

Morawiecki mówił też o powołaniu funduszu, który będzie pozwalał dodatkowo zainwestować w infrastrukturę bezpieczeństwa drogowego, taką jak m.in.: przejścia dla pieszych, ronda i spowalniacze ruchu.

- Musimy wprowadzić nowe reguły, procedury i zasady, które zdecydowanie ograniczą śmiertelność na drogach i zwiększą możliwość jazdy bezpiecznej (...). Jesteśmy w samym ogonie UE, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, ginie w ostatnich latach średnio około 3 tys. osób na drogach - mówił premier.

26 nowych fotoradarów

Spotkanie premiera Morawieckiego z Kubicą zbiegło się z ogłoszeniem przetargu na 26 fotoradarów w nowych lokalizacjach. Wiceminister w resorcie infrastruktury Rafał Weber poinformował, że urządzenia zostaną zainstalowane w "najniebezpieczniejszych miejscach w kraju". 17 z 26 fotoradarów zostanie postawionych w obszarze zabudowanym. Urządzenia zostaną zlokalizowane m.in. na drogach wojewódzkich i powiatowych. Obecnie sieć fotoradarów funkcjonuje jedynie na drogach krajowych. Nowe fotoradary pojawią się w IV kwartale tego roku w 13 województwach.

Weber zaznaczył, że 26 nowych urządzeń jest jednym z komponentów większego przedsięwzięcia. Pozostałe to m.in. instalacja od 2021 r. kamer na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i na przejazdach kolejowych. Weber dodał, że wymieniane będą również fotoradary już funkcjonujące, które już się wyeksploatowały.

- Dzisiaj ogłaszamy nowe działania, które - jestem przekonany - poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym, i które wpłyną na utrzymanie spadkowej tendencji, jeżeli chodzi o wypadki i rannych i też wpłyną na gruntowny i gwałtowny spadek ofiar śmiertelnych, a na tym nam zależy bardzo mocno - podkreślił.

