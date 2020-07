"Tego typu pomyłka nie powinna się zdarzyć - ubolewamy, że doszło do tej niefortunnej literówki. (...) Być może zabrakło nieco koncentracji, należytej uwagi - napisał na Twitterze Andrzej Grzegrzółka. Dyrektor CIS odniósł się w ten sposób do błędu ortograficznego na kopercie zaadresowanej do europosłanki Róży Thun. Zaproszenie na zaprzysiężenie prezydenta wysłano do "Ruży".

Polityk w piątek wieczorem zamieściła na Twitterze zdjęcie koperty, w której Kancelaria Sejmu wysłała do niej zaproszenie na zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy. Na kopercie, w imieniu europosłanki zrobiono błąd - zamiast "Róża" napisano "Ruża".

"Ókłony Pani Marszałek Elrzbieta Witek! Widzę tu taki sam szacunek do polskiej ortografii, jak do Polaków i Polski. Dziękuję, z zaproszenia nie skorzystam" - napisała europosłanka.

Ókłony Pani Marszałek Elrzbieta Witek!

Widzę tu taki sam szacunek do polskiej ortografii, jak do Polaków i Polski. Dziękuję, z zaproszenia nie skorzystam. @AndrzejDuda @elzbietawitek @KancelariaSejmu pic.twitter.com/4Z6bU47HvK — Róża Thun (@rozathun) July 31, 2020

"Tego typu pomyłka nie powinna się zdarzyć - ubolewamy, że doszło do tej niefortunnej literówki. Przygotowania do Zgromadzenia Narodowego idą pełną parą. To spore wyzwanie organizacyjne w niełatwym czasie pandemii. Być może zabrakło nieco koncentracji, należytej uwagi" - skomentował sytuację dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Tego typu pomyłka nie powinna się zdarzyć - ubolewamy, że doszło do tej niefortunnej literówki. Przygotowania do Zgromadzenia Narodowego idą pełną parą. To spore wyzwanie organizacyjne w niełatwym czasie pandemii. Być może zabrakło nieco koncentracji, należytej uwagi.🌹💐 — Andrzej Grzegrzółka (@AndrGrzegrzolka) July 31, 2020

bas/ PAP, polsatnews.pl