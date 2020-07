Komisja Europejska odrzuciła polskie projekty. Powodem "strefy wolne od LGBTI"

"Państwa członkowskie i władze państwowe muszą szanować unijne wartości i prawa podstawowe. Dlatego sześć wniosków o partnerstwo miast, w których składanie były zaangażowane polskie władze, które przyjęły rezolucje dotyczące »stref wolnych od LGBTI« lub »praw rodzinnych«, zostało odrzuconych" - napisała na Twitterze komisarz.

ZOBACZ: Komisja Europejska interweniuje ws. "stref wolnych od LGBT". Chce wyjaśnień od marszałków województw

EU values and fundamental rights must be respected by Member States and state authorities.



This is why 6 town twinning applications invilving Polish authorities that adopted 'LGBTI free zones' or 'family rights' resolutions were rejected.#LGBTI #UnionOfEquality