Strażnik miał atak serca. Uratowali go więźniowie

Mitchell Smalls, Terry Loveless i Walter Whitehead wykazali się bohaterską postawą, ratując życie oficerowi służby więziennej Warrenowi Hobbsowi.

Skazani mający celę blisko jego biura zauważyli, że mężczyzna źle się poczuł i upadł na podłogę. Smalls zaczął uderzać w drzwi, by zaalarmować współwięźniów. Strażnik zdołał się podnieść, nacisnąć przycisk i wypuścić osadzonych.

Przeszedł atak serca

Nagrania z monitoringu pokazują, jak Smalls, Loveless i Whitehead podbiegają do Hobbsa. Korzystając z jego telefonu, wezwali pomoc. Okazało się, że mężczyzna przeszedł atak serca. Aktualnie zdrowieje w domu. Przyznał, że pamięta tylko dźwięk podobny do perkusji i nawoływanie jego imienia.

Postawa więźniów została doceniona przez władze placówki. Na Twitterze pojawiły się oficjalne podziękowania.

Kudos to these inmates for coming to the aid of our deputy when he suffered a cardiac emergency in a jail housing unit. We thank them for their timely assistance and the lesson their actions provide. It's not the uniform that makes a hero. It's the person wearing it. pic.twitter.com/tVDJX2FcQP