"To bohaterowie także i naszych czasów". 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstańcy Warszawscy to najwięksi bohaterowie nie tylko dzisiejszego dnia, tej kolejnej, już 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale bohaterowie także i naszych czasów. Chcę to z całą mocą podkreślić - powiedział w czwartek w Warszawie prezydent Andrzej Duda.

Podczas obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego prezydent zwrócił uwagę, że spotkanie z bohaterami powstania odbywa się w "w nietypowych, trudnych okolicznościach, w jakże zmniejszonych w stosunku do tego, co zawsze, gronie".

"Absolutnie najwięksi bohaterowie"

- Dziękuję Bogu po raz kolejny w tym miejscu, że są z nami Powstańcy Warszawscy, absolutnie najwięksi bohaterowie nie tylko dzisiejszego dnia, tej kolejnej, już 76., rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale bohaterowie także i naszych czasów. Chcę to z całą mocą podkreślić, bo to nie tylko służba w konspiracji, to nie tylko służba i krew przelana w trakcie Powstania Warszawskiego, ale to później całe lata działalności, służenia Polsce, bardzo często także i działalności opozycyjnej zmierzającej do tego, żeby ta Polska była prawdziwie wolna, niepodległa, suwerenna - podkreślił Andrzej Duda.

Wideo: prezydent wręczył odznaczenia

- Wręczając przed chwilą powstańcom medale stulecia odzyskanej niepodległości, mówiłem: "tak, my tę niepodległość dzisiaj mamy także dzięki państwa bohaterstwu, dzięki państwa niezwykłemu czynowi i także państwa życiu, służbie, którą realizujecie cały czas poprzez swoją obecność, ale przede wszystkim poprzez spotkania z młodzieżą" - dodał prezydent.

Mówiąc o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zwrócił uwagę, że w tym roku obchodzimy też 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Podkreślił, że jest to stulecie zwycięstwa odniesionego "przez ojców i mamy powstańców warszawskich".

"To wszystko, co mieli"

- Jakże to wymowne, że to pokolenie, które walczyło o polską niepodległość na różnych frontach I wojny światowej, a później walczyło o to, by Polska wróciła na mapę, później walczyło na różnych frontach, o ukształtowanie granic Rzeczypospolitej: w Powstaniu Wielkopolskim, w Powstaniach Śląskich, czy broniło Rzeczypospolitej przed bolszewicką nawałą, wychowało swoje dzieci tak, że one potem bez wahania, bardzo często mając tylko lat naście, bardzo często dopiero wchodząc w życie, stanęło gotowe poświecić wszystko dla ojczyzny" - powiedział Duda.

Podkreślił też, że życie, które powstańcy warszawscy byli gotowi poświęcić za ojczyznę, w ich młodym wieku, było "wszystkim, co mieli".

