Pół wieku na scenie. Legendarny muzyk kończy 77 lat

Mick Jagger przyszedł na świat 26 lipca 1943 roku w angielskim Dartford. Jego matka była australijską emigrantką, która pracowała jako fryzjerka, a ojciec był nauczycielem wychowania fizycznego.

Przyszła legenda rocka od dzieciństwa pasjonowała się muzyką - śpiewał w chórze kościelnym. W tamtym okresie poznał również swojego późniejszego kompana Keitha Richardsa. Ich drogi rozeszły się, gdy poszli do innych szkół.

Setki milionów sprzedanych płyt

Ponownie spotkali się przypadkiem kilka lat później na stacji kolejowej w rodzinnym mieście. Odtąd byli nierozłączni, a niedługo potem narodziła się formacja The Rolling Stones, a współpraca Jaggera i Richardsa dostarczała grupie niezapomnianych przebojów.

Od tego momentu zespół sprzedał ponad 250 mln egzemplarzy albumów na całym świecie. Są czwartym zespołem rockowym z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii.

Pod koniec lat 70. piosenkarz próbował swoich sił także w karierze solowej. W 1984 roku wraz z zespołem The Jacksons nagrał album "State of Shock". W następnym roku zagrał solowy koncerty na Live Aid w Filadelfii. Druga płyta sygnowana nazwiskiem Jaggera nie odniosła już oczekiwanego sukcesu i artysta doszedł do wniosku, że rozwijać swoją karierę może tylko w The Rolling Stones.

W czasie swojej długoletniej kariery muzyk współpracował z wieloma artystami. Najsłynniejsze jego duety to te z Davidem Bowie i Michaelem Jacksonem.

Jagger dał się poznać swoim fanom także jako aktor. Zadebiutował już w 1970 roku. Zagrał wtedy emerytowaną biseksualną gwiazdę rocka w "Przedstawieniu".

Lider Rolling Stones zajmował się także produkcją filmów, m.in. "Enigmy" i "The Woman". Napisał też w 1987 roku scenariusz do filmu "Running Out of Luck".

“It’s all right letting yourself go, as long as you can get yourself back.” ~ Mick Jagger, b. 26 July 1943#july 26 #mick jagger pic.twitter.com/GR5wNPAbW2 — (♡ τᎯરεκ ♥)⌒。+♬゛ (@axlrose995) July 26, 2020

Jagger słynie ze swoich licznych romansów. Był dwukrotnie żonaty, ma ośmioro dzieci, pięcioro wnuków i jednego prawnuka. Magazyn "Hit Parader" umieścił go na 15. miejscu 100 najlepszych wokalistów wszech czasów. W 2003 roku otrzymał z rok brytyjskiej królowej Elżbiety II tytuł szlachecki.

W kwietniu 2019 roku muzyk przeszedł operację serca. Rok później Stonesi wydali pierwszą od ośmiu lat nową piosenkę pt. "Living In A Ghost Town".

dk/ polsatnews.pl, PAP