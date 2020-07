Krzysztof Bosak w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ]

Poseł Konfederacji, były kandydat na prezydenta, będzie gościem Bogdana Rymanowskiego. Choć wakacje w pełni, polityczne napięcie nie słabnie. Krzysztof Bosak włączył się w dyskusję dotyczącą wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Jego zdaniem dokument ten trzeba wypowiedzieć.

Konwencja w Trybunale

W czwartek premier Mateusz Morawiecki skierował konwencję do Trybunału Konstytucyjnego celem oceny zgodności jej zapisów z ustawą zasadniczą. Solidarna Polska, koalicjant Zjednoczonej Prawicy, domaga się wypowiedzenia przez Polskę tego dokumentu.

Inne zdanie ma opozycja, w tym Rafał Trzaskowski. - Próba wypowiedzenia tzw. konwencji stambulskiej to skandal, wszystkim siłom politycznym powinno zależeć na tym, by walczyć z przemocą domową - powiedział w poniedziałek. Podobnie oceniają ten krok unijne instytucje. Wskazują, że to niewłaściwy ruch i może pociągnąć za sobą konsekwencje.

