Jak korzystać z bonu turystycznego? Wyjaśnia wiceminister rozwoju

- Do danego obiektu, do którego przyjedziemy, podajemy kod, który otrzymamy ze strony platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu następnych 14 dni powinien nastąpić przelew do obiektu turystycznego - tłumaczył wiceminister.

Gut-Mostowy zaznaczył, że nie trzeba od razu wykorzystywać całego bonu, ale środki można "podzielić". - Poprzez płatności można dokonywać częściowych wypłat. Cały ten bon może być wykorzystany na kilka różnych usług. Mało tego, w każdej chwili możemy wejść na swoje konto w PUE ZUS i kontrolować stan naszego konta - dodawał.

System gotowy "na wszystkie scenariusze"

Wiceminister potwierdził, że osoby, które nie pobierają świadczenia 500+, ale mają uprawnienia do jego pobierania, mają również uprawnienia do korzystania z bonu turystycznego. - Istotny jest element samego uprawnienia, a nie to, czy ktoś pobiera te świadczenie, czy nie. Z bonu będą mogły korzystać również te dzieci, w przypadku których jedno z rodziców pracuje za granicą - wyjaśnił minister.

Do korzystania z bonu będą uprawnione wszystkie dzieci, które urodzą się w terminie do grudnia 2021 r. - Bon będzie można zgłaszać do marca 2022 r. Sam bon może być wykorzystywany w następnych miesiącach. Realnie mamy dwa lata na wykorzystanie bonu turystycznego - mówił Gut-Mostowy, dodając, że system informatyczny do rejestracji "jest gotowy na wszystkie scenariusze".

Wiceminister przypomniał też, że środkami z bonu nie można płacić "wstecz" za urlop, który zakończył się w lipcu. Na pytanie, czy będzie można wycofać środki, którymi opłacono pobyt w obiekcie, wiceminister podkreślił, że taka decyzja sprowadza się do rozmowy klienta z przedstawicielem obiektu. - Znamy sygnały z branży turystycznej, gdzie jest bardzo duża elastyczność (w przypadku przywrócenia restrykcji - red.) i wyrozumiałość w stosunku do wszystkich obiektywnych sytuacji. Turysta jest teraz bardzo ceniony - mówił.

Skorzysta z 6,5 mln dzieci



Od 1 sierpnia będzie można realizować pierwsze płatności bonem turystycznym - powiedziała w czwartek na konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że na program przeznaczono ok. 3,5 mld zł, a skorzysta z niego ok. 6,5 mln dzieci.

Minister wskazała, że bon turystyczny umożliwi wyjazd na wakacje wielu rodzinom, ale jest też formą wsparcia dla branży turystycznej, która bardzo ucierpiała w wyniku pandemii koronawirusa. Zaznaczyła, że ten "innowacyjny instrument" udało się wprowadzić w życie w rekordowo szybkim tempie i od 1 sierpnia będzie nim można płacić np. za noclegi w hotelach, hostelach, pensjonatach agroturystycznych, a także za różnego rodzaju usługi turystyczne świadczone przez organizacje pozarządowe. - Do tej pory na liście podmiotów, które będą mogły przyjmować zapłatę w formie bonu, jest ok. 5,6 tys. firm i codziennie rejestruje się ok. 1000 nowych - powiedziała Emilewicz. Dodała, że już od soboty na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będą mogli się rejestrować rodzice dzieci, po to, żeby "uzyskać swoją elektroniczną portmonetkę". 500 złotych na każde dziecko



Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego zapłacą pomiotowi turystycznemu. Kiedy zapłacą bonem, otrzymają potwierdzenie tej płatności SMS-em.

Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej.

