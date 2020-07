Uczestników spotkania z Cichanouską jest prawdopodobnie więcej, a ich dokładna liczba jest w tym momencie niemożliwa do oszacowania. Ludzie zaczęli przychodzić na miejsce wiecu od godz. 17 czasu mińskiego (16 w Polsce) i od tamtej pory ciągle nadchodzą nowi uczestnicy.

ZOBACZ: Białoruś: w Mińsku zatrzymano kilkunastu dziennikarzy

Na placu jest wiele rodzin z dziećmi oraz osób starszych. Miting zorganizowano zgodnie z przepisami wyborczymi i jest legalny.

"Policja i wojsko otoczyły plac. Wiecujący żądają uwolnienia więźniów politycznych" - relacjonował na Twitterze dziennikarz Franak Viačorka.

At this moment, thousands are gathering in Minsk, at Bangalore square. People came despite threats and increased security. Police and Army cordoned off the square. The rally will demand to release political prisoners. Opposition leader Sviatlana Tsikhanouskaya will speak. pic.twitter.com/MtgSoFfwYT