25 lat później: dwa porody, ten sam lekarz

Lauren Cortez opisała swoją historię na swoim profilu na Twitterze. Zamieściła zdjęcia lekarza trzymającego w ramionach jej nowo narodzonego syna. Jednak obok jest zdjęcie tego samego położnika, który trzyma na rękach... ją samą tuż po urodzeniu się.

Przyjął poród od matki i córki

Doktor przyjął poród od matki Lauren 25 lat temu, a teraz był także przy narodzinach syna Lauren.

25 years later, the doctor who delivered me also delivered our son!! 👶🏻😭 pic.twitter.com/RMgskxGiU2 — Lauren Cortez (@_vivalaluna) July 28, 2020

Chłopiec o imieniu Logan urodził się 26 lipca w San Antonio w stanie Teksas (USA) o godzinie 18:09 czasu miejscowego. Miał 18 cali długości, ważył 6 funtów i jedną uncję. Był zdrowy i według zapewnień mamy, ma się dobrze.

ZOBACZ: Podczas podróży rozpoczął się poród. Toruńscy policjanci zapewnili eskortę

"Tu nie chodzi o promowanie... Czuję się po prostu niesamowicie pobłogosławiona, mając pięknego i zdrowego chłopca, Logana Jamesa, z miłością mojego życia" - napisała młoda matka na Twitterze.

Nothing to promote here...just feeling incredibly blessed to have a beautiful and healthy baby boy, Logan James, with the love of my life 🤍 pic.twitter.com/YSXsz7nUd6 — Lauren Cortez (@_vivalaluna) July 29, 2020

Gratulacje płyną z całego świata

Prawdziwym bohaterem fotografii jest jednak doktor Bryan Cox, któremu Lauren Cortez w ten niezwykły sposób podziękowała za opiekę. Ginekolog położnik medycynę studiował w Dallas na Texas Agricultural and Mechanical University, pierwszej publicznej szkole wyższej w Teksasie. Staż zawodowy odbył w szpitalu Parkland Memorial Hospital w Dallas.

W 1987 roku założył prywatną praktykę w San Antonio, a w 1996 z siedmioma partnerami założył w tym mieście centrum medyczne Seven Oaks Women’s Center i tam dziś pracuje.

Pod postami Lauren Cortez wiele z mam i pacjentek gratulowało jej narodzin syna i chwaliło dokonania lekarza.

WIDEO - Trwa walka o prawo do opieki nad 4-latką. W tle zarzuty Belgów o rasizm wobec ojca Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/hlk/ polsatnews.pl