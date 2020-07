Koronawirus w lotnictwie. Zakażenia w ULC i PLL LOT

"Obowiązujące w PLL LOT procedury pozwoliły na wczesne wykrycie zakażenia COVID-19 u kilku pracowników biurowych. W tym przechodzących chorobę bezobjawowo. Osoby te zostały objęte opieką medyczną, a wszyscy pracownicy siedziby spółki zostali profilaktycznie skierowani na badania przesiewowe" - napisano w komunikacie przewoźnika.

Dodano, że dezynfekcji poddano cały biurowiec LOT-u, a wiele osób kontynuuje pracę w sposób zdalny.

Osobom pracującym stacjonarnie, podobnie, jak od początku pandemii udostępniane są środki ochrony osobistej oraz stworzone zostały warunki pracy umożliwiające zachowanie dystansu społecznego.

Jak informuje LOT, regularnym badaniom poddawani są też członkowie personelu latającego, co pozwala na utrzymanie bezpieczeństwa na pokładach samolotów przewoźnika. W ich przypadku częstotliwość wykonywania testów uzależniona jest m.in. od stopnia zagrożenia czy kierunków z jakich wykonywane były rejsy.

Koronawirus w ULC

Koronawirusa potwierdzono także u pracownika Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Odwołano spotkania zewnętrzne, a praca odbywa się teraz zdalnie.

"ULC jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi i postępuje zgodnie z ich zaleceniami. Osoby, które miały kontakt z zakażonym pracownikiem zostały objęte opieką sanitarną i poddane testom, które nie wykazały wyników dodatnich" - poinformował urząd w komunikacie.

Jak dodano, "wdrożono wszystkie procedury mające na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa Klientów i pracowników ULC. Zaplanowane wcześniej egzaminy odbędą się normalnie z zachowaniem, tak jak dotychczas, reżimu sanitarnego".

Rzecznik prasowy lotniska Chopina Piotr Rudzki poinformował polsatnews.pl, że wśród pracowników lotniska nie wykryto żadnego zakażenia.

Po przerwie spowodowanej pandemią, loty w Polsce wznowiono w połowie czerwca.

We wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczym. Wchodzi w życie w środę 29 lipca i obowiązuje do 11 sierpnia. Poprzednie rozporządzenie wygasa we wtorek.

Dokąd można polecieć?

Nowe rozporządzenie - tak, jak wygasający akt prawny - zezwala na połączenia lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarią, państwami Unii Europejskiej z wyjątkiem Szwecji, Portugalii oraz dodanego do tej listy Luksemburga.

Z listy krajów, do których można było dotychczas latać zniknęła Czarnogóra. Lista ta zawiera więc Gruzję, Japonię, Kanadę, Albanię, Koreę Płd. i Ukrainę.

Zakazy lotów zniesiono w stosunku do Algierii, Maroka, Tajlandii, Nowej Zelandii, Białorusi, Rwandy, Tunezji, Turcji, Urugwaju i Australii.

prz/ polsatnews.pl, PAP