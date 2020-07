Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

W ciągu ostatniej doby w Chinach kontynentalnych zarejestrowano 101 przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza duży wzrost w stosunku do dni poprzednich. W poniedziałek Narodowa Komisja Zdrowia informowała o 61 nowych przypadkach, a we wtorek o 68 zakażeniach.

Od początku epidemii, które rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku w środkowych Chinach, w Państwie Środka odnotowano 84 060 zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i 4634 zgonów.

Fot. PAP/EPA/JEROME FAVRE