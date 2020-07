Kowalski: Polska jest oazą wolności

Wiceminister jest przekonany, że Polska wypowie konwencję stambulską. - Decyzję podejmuje minister rodziny, która kilka tygodni temu powiedziała, że konwencję wypowiemy. Słowa konstytucyjnego ministra nas obowiązują - stwierdził Kowalski.

- Będziemy zawsze bronić godności osoby ludzkiej, wolności ludzi do wypowiadania się. Nie będzie żadnej dyskryminacji żadnej osoby ze względu na kolor skóry, wyznanie czy preferencje seksualne, ale czym innym jest afirmacja i narzucanie - mówił wiceminister.

- Wczoraj wydarzyła się bardzo zła rzecz. Agendy unijne nie przydzieliły polskim samorządom, które bronią polskiej rodziny, pieniędzy. Ze względów ideologicznych Unia Europejska chce polskim samorządom zabierać pieniądze - powiedział Kowalski. - Nie ma zgody na to, żeby jakiekolwiek ideologiczne aspekty komisarzy, którym płacimy grube pieniądze na ich pensje, decydowały, że nie dostaniemy pieniędzy - dodał.

Pytany przez Tomasza Machałę, jakich działań w związku z tym oczekuje, wiceminister odpowiedział: "oczekuję m.in. wsparcia Rafała Trzaskowskiego, który deklarował współdziałanie z samorządami". - Komisja Europejska uderza w samorządy, bo bronią polskiej rodziny - mówił Kowalski.

"Walka z polską tradycją"

- Oczekujemy od MSZ i osób odpowiedzialnych za politykę zagraniczną w zakresie UE zdecydowanej reakcji na tą próbę odbierania pieniędzy Polsce. Nie ma zgody na to, żeby urzędnicy brukselscy ze względu na swoje lewackie podejście odbierali Polsce pieniądze - tłumaczył.

- Duża część polskich elit chce ustawiać się w kursie brukselskim i myśli, że będziemy przez to ładnie wyglądać. Jestem zwolennikiem bronienia polskiego porządku konstytucyjnego. Konwencja stambulska zachęca do walki z polską tradycją. To jest absolutnie nieakceptowalne - mówił Kowalski.

Jak dodał, "zgadzamy się, że same cele konwencji - kwestie walki z przemocą - są jak najbardziej zasadne, ale my to na poziomie krajowym realizujemy".

- Jestem przekonany, że Zjednoczona Prawica wypowie konwencję. Nie robiąc tego odwrócilibyśmy się od milionów naszych wyborców - powiedział.

Reforma samorządów

Pytany o plany Zjednoczonej Prawicy na najbliższe lata, Kowalski odpowiedział: "jestem zwolennikiem reformy samorządów, zwiększenia kontroli nad wydatkami". - Można odnieść wrażenie, że niektóre samorządy to są udzielne księstewka PO. Rafał Trzaskowski zamiast zajmować się sprawami Warszawy, zajmuje się polityką zagraniczną - mówił Kowalski.

Dopytywany o jakie reformy mu chodzi, odpowiedział: "reforma regionalnych izb obrachunkowych, wzmocnienie nadzoru nad wydawaniem pieniędzy". - Chociażby po to, żeby pieniądze z UE nie były wydawane w Warszawie na ideologię LGBT - dodał.

