Rząd obradował nad projektem budżetu. Jest propozycja minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.

Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu przyszłorocznego budżetu; prognozuje wzrost PKB o 4 proc. i inflację w wysokości 1,8 proc. - wynika z komunikatu CIR. Propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. to – 2800 zł, a stawki godzinowej 18,30 zł - dodano.