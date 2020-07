Ponowne wybory władz Warszawy? Możliwe scenariusze ws. podziału Mazowsza

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w ubiegłym tygodniu, że na jesieni mogą nas czekać kolejne wybory, gdyż z nieoficjalnych ustaleń dziennika wynika, że PiS bardzo śpieszy się z zapowiadanym już wcześniej wyodrębnieniem stolicy i jej przyległości z województwa mazowieckiego. Nowe województwo objęłoby obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty. Według gazety, projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu jeszcze w lipcu.

W piątek w radiowej Jedynce szef KPRM Michał Dworczyk podkreślił, że analizy i prace dotyczące podziału województwa mazowieckiego są już zaawansowane.- Ostateczne decyzje będzie musiało podjąć kierownictwo polityczne naszej formacji - zaznaczył.

Wtorkowa "DGP" przedstawiła kolejne szczegóły ws. podziału woj. mazowieckiego. - Ciągle trwają dyskusje, w jaką wersję podziału pójść. Było już chyba z sześć wersji projektu. Finalna wersja pójdzie ścieżką poselską. Ustawa musi być przyjęta do połowy sierpnia, by zdążyć potem z wyborami do nowych jednostek - powiedział informator gazety.. Zgłoszenia projektu mają dokonać posłowie, a nie rząd, ażeby uniknąć konsultacji społecznych.

Według informacji "DGP, rozważane są dwie podstawowe wersje. Wersja "miękka" zakłada wyodrębnienie z Mazowsza stołecznego obszaru metropolitalnego- stolicę i dziewięciu sąsiadujących powiatów. Funkcjonowałyby równocześnie rada miasta i rada metropolitalna, która byłaby równorzędna z sejmikiem województwa.

- Wówczas przed tą pierwszą radą Rafał Trzaskowski występowałby jako prezydent miasta, a przed drugą jako marszałek dla Warszawy i powiatów okalających - powiedział jeden z polityków partii rządzącej.

Stolica w Płocku?

Wersja "twarda" ma zakładać stworzenie 17. województwa. Wówczas jesienią miałyby odbyć się wybory do obu sejmików – warszawskiego i mazowieckiego. Powołany byłby też nowy wojewoda i wszystkie niezbędne instytucje. "W najbardziej radykalnym rozwiązaniu był nawet pomysł ponownych wyborów władz Warszawy" - twierdzi "DGP".

Politycy obozu władzy mają zastanawiać się, gdzie powinna znajdować się stolica nowego woj. mazowieckiego. Mają padać pomysły Płocka, Radomia, Siedlec i Ciechanowa.

Według gazety sceptycznie do planów podziału podchodzi MSWiA. - Nie chcą być łączeni z tym tematem. Wciąż mają w pamięci złe doświadczenia z projektem metropolii warszawskiej forsowanym przez Jacka Sasina - stwierdziło źródło "DGP".

zdr/ Dziennik Gazeta Prawna